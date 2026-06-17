“쓰레기로 막힌 집, 이웃 손길로 일상 되돌려”…군산 70대 위기가구 주거환경 정비

거동이 불편해 수년간 집 안에 쓰레기를 쌓아둘 수밖에 없었던 70대 주민이 이웃과 지역사회의 도움으로 깨끗한 생활공간을 되찾았다. 평소 안부를 살피던 통장의 관심이 위기가구를 발견하는 계기가 되면서 촘촘한 복지안전망의 중요성을 보여주고 있다.

17일 전북 군산시에 따르면 나운2동에서 거동이 불편한 주민 A(70대)씨의 어지럽혀진 집안을 지역사회가 협력해 말끔히 정리해 일상을 회복하도록 도왔다.

전북 군산의 한 70대 주민이 거동이 불편해 수년 간 집 안에 쌓아둔 생활 쓰레기(왼쪽부터)를 나운2동 주민행정복지센터 공무원과 통장, 자원봉사자 등이 말끔히 치워 평온한 일상을 되찾게 했다. 군산시 제공

A씨의 집안이 쓰레기로 쌓여 있는 모습은 평소 그의 안부를 확인해오던 한 통장에 의해 발견됐다. 이 통장은 나운2동 행정복지센터에 상황을 알린 뒤 집 주인을 설득해 주거 환경 개선에 나설 수 있게 했다.

A씨는 건강이 악화된 상태에서 집 안에 방치된 쓰레기들로 인해 정상적인 생활이 어려운 상황이었다. 몸이 불편해 쓰레기를 제때 처리하지 못하면서 수년간 생활 쓰레기가 집 안에 쌓인 것으로 알려졌다.

행정복지센터는 A씨의 동의를 얻은 뒤 공무원과 통장, 자원봉사자 등 20여 명과 함께 환경 개선 작업에 나섰다. 현관문을 열자, 거실에는 빈 택배 상자가 가득 쌓여 있었고 주방 역시 냉장고와 싱크대를 제외한 대부분 공간이 플라스틱 페트병과 일회용 음식 용기, 비닐봉지 등 생활 쓰레기로 가득 차 있었다.

참여자들은 2시간30여분 동안 대대적인 정리 작업을 벌여 수십 개의 쓰레기봉투를 집 밖으로 옮겼으며, 이후 청소용품을 이용해 집 안 곳곳의 묵은 때까지 제거했다.

A씨는 “저장 강박이 있었던 것은 아니고 몸이 좋지 않아 집을 치울 엄두를 내지 못했다”며 “집까지 찾아와 도움을 준 통장님과 공무원, 자원봉사자들에게 진심으로 감사하다”고 말했다.

현장을 찾은 김소연 나운2동 복지지원계장은 “거주자가 몸이 불편해 생활용품을 주로 택배로 받았지만, 쓰레기를 버리는 일은 쉽지 않았던 것으로 보인다”며 “2~3년 동안 쌓인 쓰레기가 혼자서는 감당하기 어려운 수준까지 늘어난 상태였다”고 설명했다.

남귀우 나운2동장은 “이웃을 세심하게 살펴 위기가구를 발견한 통장님과 주거 환경 개선에 힘을 보태준 자원봉사자들께 감사드린다”며 “앞으로도 민관 협력을 통해 복지 사각지대 없는 촘촘한 안전망 구축에 힘쓸 것”이라고 말했다.