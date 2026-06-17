풍수의 본질은 윤리학…도선국사 ‘무감편’ 최초 완역 출간

류호기 교수, 여러 판본 대조해 300여 점 도표·해설 수록…'도선 원저, 정두만 증보' 규명

도선국사는 한국인에게 풍수지리의 대가로 널리 알려져 있다. 산천의 형세를 읽어 나라의 흥망과 인간의 길흉을 살폈으며, 고려 건국을 예견했다는 전설의 주인공으로도 유명하다. 그러나 정작 도선국사가 풍수를 연구한 본질적인 이유가 부귀영화를 위한 명당 찾기가 아니라 부모를 향한 효도에 있었다는 사실은 그리 알려져 있지 않다.

최근 대유학당은 도선국사가 남긴 것으로 전해지는 풍수 고전 ‘무감편(無憾篇)’의 완역본을 출간했다. 류호기 경기대학교 대학원 초빙교수가 편역한 ‘완역 무감편’(544쪽·4만1000원)은 그동안 부분적으로만 번역됐던 ‘‘무감편’을 처음으로 온전히 옮긴 책이다. 기존 번역본에서 빠져 있던 ‘물유장’을 최초로 완역해 학술적 의미를 더했다.

대유학당에서 출간한 ‘완역 무감편’의 표지.

사진 제공=대유학당

또한 학계와 풍수계에서 지속적으로 논란이 되어온 저자 문제에 대해서도 도선국사의 비기(秘記)와 조선시대 정두만의 부기(附記)를 근거로 ‘도선국사 원저, 정두만 증보’라는 입장을 제시했다. 정두만(鄭斗晩)은 조선 중기의 풍수 연구자이자 효자로 추정되며, 1721년 무렵 ‘무감편’을 정리·보완해 후대에 전하는 데 중요한 역할을 한 인물이다.

도선국사(道詵·827~898)는 통일신라 말기의 승려이자 한국 풍수지리사상의 대표적 인물이다. 부족한 기운은 보완하고 지나친 기운은 조절한다는 ‘비보(裨補) 풍수’ 사상을 발전시켜 후대 한국 풍수의 기틀을 세운 바 있다. 그의 이름으로 ‘도선비기(道詵秘記)’, ‘송악명당기(松嶽明堂記)’ ‘도선답산가(道詵踏山歌)’ 등 여러 저술이 전해지지만, 원본이 남아 있지 않아 실제 저작 여부를 둘러싼 논란이 적지 않았다. 그런 점에서 도선 사상의 정수를 담아낸 ‘무감편’은 그의 철학을 이해하는 데 중요한 자료로 평가된다. 무엇보다 이 책이 주목받는 이유는 풍수의 본질을 ‘효(孝)’에서 찾고 있기 때문이다.

도선국사 풍수지리의 핵심 원리를 시각적으로 정리한 ‘완역 무감편’ 내부 도표. 복잡한 풍수 이론과 지형적 조건을 그림을 통해 명확하게 설명하고 있다.

사진 제공=대유학당

책을 편역한 류호기 교수는 대전대학교 대학원 철학과에서 석사학위를, 경기대학교 대학원 동양문화학과에서 박사학위를 받았으며, 현재 대한현공풍수지리학회 현공풍수 연구소장으로도 활동하고 있다. 그는 여러 판본과 필사본을 대조하고 약 300여 점의 도표와 해설을 수록해 현대 독자들이 풍수 고전을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 도왔다.

‘완역 무감편’은 단순한 풍수 비법서가 아니다. 풍수의 철학과 안목, 실전과 윤리를 단계적으로 설명하는 이 책은 크게 ‘혹문장’,‘물유장’,‘형세장’ 등 세 부분으로 구성되어 있다.

먼저‘혹문장(或問章)’은 질문과 답변 형식을 통해 풍수의 기본 원리를 설명한다. 풍수의 핵심 이론인 용·혈·사·수의 개념과 수구, 좌향 등의 문제를 체계적으로 다루어 일종의 풍수 입문서이자 교과서 역할을 한다. 특히 장 후반부에서는 ‘심덕적덕(心德積德)한 연후에 구산(求山)하라’, ‘대길지에 욕심부리지 마라’ 등의 내용을 통해 풍수 기술보다 먼저 갖춰야 할 올바른 마음가짐과 덕성(德性)을 강조한다.

‘물유장(物喩章)’은 사물과 자연현상에 빗대어 풍수의 이치를 설명한 부분으로, 도선 풍수철학의 핵심이다. 이번 완역본의 가장 큰 가치도 바로 여기에 있다. ‘덕은 외롭지 않고 반드시 이웃이 있다’, ‘분수를 지켜야 한다’, ‘풍수사는 진실하여야 한다’ 등의 구절은 풍수 이론을 넘어 사실상 풍수 윤리학에 가까운 삶의 지혜를 전한다. 기존 번역에서 누락됐던‘물유장’ 전체가 처음으로 소개되면서 ‘무감편’의 사상적 깊이를 온전히 이해할 수 있게 됐다.

마지막‘형세장(形勢章)’은 실제 산천의 형세를 살피고 명당을 판별하는 방법을 설명한 ‘실전 답산(踏山) 매뉴얼’이다. 내룡, 결혈, 청룡·백호 등 전통 풍수의 핵심 요소를 상세하게 설명하며 현장에서 활용할 수 있는 실용적인 지침을 담았다. 그러나 이 장 역시 결론은 ‘길지를 얻으려면 적선(積善)이 최고’라는 가르침으로 귀결된다.

편역자 류호기 교수.

사진 제공=대유학당

이처럼 ‘무감편’은 후손의 부귀영화를 위한 욕심이 아니라 부모를 향한 효심과 덕을 쌓는 삶을 제안한다. 도선국사가 말한 ‘무감(無憾)’은 명당을 얻어 복을 누리는 것이 아니라, ‘부모에게 도리를 다해 더 이상 후회와 한이 남지 않는 상태’를 의미한다는 점에서 깊은 울림을 준다.

편역자 류호기 교수는 “‘무감편’은 형식적인 이론보다 실제 현장에서 활용할 수 있는 풍수 운용에 초점을 둔 실용서”라며 “도선국사와 정두만이 말한 ‘무감’, 즉 후회 없는 효도의 뜻이 오래도록 전해지기를 바란다”고 말했다.

풍수를 둘러싼 관심은 여전히 크다. 그러나 ‘완역 무감편’이 전하는 메시지는 의외로 소박하다. 좋은 묏자리를 찾는 일은 후손의 복을 탐하는 욕심이 아니라 부모를 향한 마지막 효심이라는 것이다. 천년의 세월을 건너온 도선국사의 목소리는 오늘날에도 같은 질문을 던진다. 명당을 찾는 마음은 과연 효심인가, 아니면 욕심인가.