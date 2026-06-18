서인영 "카이스트에서 남자 한 번 못 만난 게 후회돼"

가수 서인영이 카이스트에서 남자를 못 만난 게 후회가 된다고 했다.

서인영은 17일 자신의 유튜브 채널에서 카이스트를 찾아 학생들과 얘기를 나눴다.

서인영은 2008년 예능프로그램 '서인영의 카이스트'에서 실제로 카이스트 학생들과 함께 수업을 들은 적이 있다.

학생들과 함께 학식을 먹은 서인영은 '좋은 남자를 알아보는 법'이 있냐는 학생에게 "내 걸 얘기해 주겠다. 일단 센스 있는 사람이 좋고, 책임감이 있는 사람, 의리가 있는 사람이어야 한다"고 말했다.

그러면서 "모든 여자에게 끼 부리는 남자들이 있다. 그런 애들을 꼭 만나는 내 친구가 있었다. 그런 애들은 꼭 바람피우더라"고 했다.

서인영은 "난 그 생각을 한다. CC(캠퍼스 커플) 한번 해봤어야 했는데 너희랑 노느라 너무 정신 팔려 있었다"고 해 웃음을 자아냈다.

이어 "지금 와서 후회되는 건 여기 와서 남자 한 번 안 만나 본 거다. ('서인영의 카이스트') 방송을 시작할 때 남자친구가 있었는데 중간에 헤어졌을 거다. 그때 살짝 비어 있었다(연애 공백기가 있었다)"고 말했다.

서인영은 또""많이 놀아봐야 한다. 그 나이대에 맞게 많이 즐겨야 한다"고 했다.

그는 "난 후회가 없다. 남자 누구 만났는지 기억도 안 날 정도로 연애를 많이 해봤다. 난 그게 중요한 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>