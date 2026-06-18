李대통령, 트럼프와 골프 약속 “준비해야 할 것 같다… 한미관계 영원”

프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게서 골프 제안을 받았다며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 17일(현지시간) 밝혔다.
이날 유럽 순방을 마치고 귀국 비행기에 오른 이 대통령은 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “트럼프 대통령님과 90분간 한반도 평화와 한미관계를 놓고 속 깊은 이야기를 나눴다”며 이같이 말했다.
이어 “마지막 오찬에서 지금까지 사용하고 있던 서명용 펜을 선물로 주셨다”며 “아마도 처음 정상회담 때 제가 쓰던 펜을 선물 받은 기억 때문이 아닐까 생각한다”고 덧붙였다.
특히 “어제 만찬 때 골프 이야기를 하며 우리 부부와 골프를 함께 하겠다고 해 아내가 손가락 걸고 약속을 받았다”며 “오늘 오찬 후 헤어지면서 다시 골프를 꼭 함께 하자고 하셔, 지나가는 말인 줄 알았는데 준비를 해야 할 것 같다”고 강조했다.
계속해서 “각별히 관심 가져주신 트럼프 대통령님께 감사하다”며 “한미관계는 단단하고 영원하다”고 이 대통령은 말했다.
이 대통령은 이러한 글과 함께 트럼프 대통령과의 다정한 ‘셀카’ 사진, 선물 받은 서명용 펜 사진도 공개했다.
이 대통령은 지난해 8월 한미정상회담을 위해 백악관에 방문했을 당시 트럼프 대통령의 요청으로 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 즉석에서 선물한 바 있다.