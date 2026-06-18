전국 대부분 소나기…낮 최고 32도 무더위 지속

18일 목요일은 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리겠다. 낮 기온도 30도 이상으로 올라 매우 덥겠다.

기상청은 이날 "새벽까지 경기남부와 강원도, 전남권, 경남권에 소나기가 내리겠고 아침에 충청권과 전북, 경북권에, 오후에는 경기남부내륙과 강원중·남부내륙산지, 충청권내륙, 전라권내륙, 경상권내륙, 경북북동산지에 소나기가 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.

예상 강수량은 ▲경기남부내륙 5~30㎜ ▲강원중·남부내륙산지 5~30㎜ ▲대전·세종·충남내륙·충북 5~30㎜ ▲전북내륙·광주·전남내륙 5~40㎜ ▲대구·경북내륙북동산지·경남서부내륙 5~40㎜ 등이다.

소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다.

하늘은 해상에 있는 고기압의 가장자리에 들어 중부지방에선 가끔 구름많다가 밤부터 차차 흐려지겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다.

기온은 평년(아침 최저기온 16~19도, 낮 최고기온 23~29도)보다 높겠다. 이날 낮 최고기온은 26~32도를 오르내리겠다.

주요 지역 낮 기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 31도, 강릉 29도, 대전 31도, 청주 31도, 광주 30도, 전주 30도, 부산 28도, 울산 30도, 대구 32도, 제주 26도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>