숏드라마 작가 된 솔비 "29금 준비 중" 김정은 "벗어야 되냐"

가수 겸 화가 솔비가 숏드라마 작가로 데뷔했다고 했다.

솔비는 17일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '라디오 스타'에서 숏드라마에 관한 얘기를 했다.

솔비는 "작년에 숏드라마 극본을 썼다. 제목은 '전남친은 톱스타'다"고 말했다.

그는 "3년 전에 자다가 꿈을 꿨다. 꿈에서 옛날 남자친구가 나왔다. 꿈을 꾸고 일어났는데 너무 설레고 달콤한 느낌이 들었다. 그렇다고 다시 연애를 시작할 수는 없지 않나. 지금은 또 굉장히 잘 나간다. 그래서 그걸로 글을 쓰기 시작해다"고 했다.

솔비는 이를 바탕으로 쓴 극본을 주변 제작사 관계자들에게 보여줬고, 반응이 좋아 한국콘텐츠진흥원 공모전에 지원했다가 당선작이 됐다. 솔비는 "AI를 보조 작가로 활용해 대본 정리를 했다"고 말했다.

솔비는 자기 필명이 로라장이라고 했다.

그는 "제가 오디션도 직접 보고 대본 리딩도 하고 현장에도 갔다. 괜히 참견하게 되더라. 내가 생각하는 것들이 있으니까. 그 다음부터 '작가님은 오지 마시라'고 해서 못 갔다"고 해 웃음을 자아냈다.

솔비가 극본을 쓴 숏드라마는 일본 일부 차트에서 1위를 차지했고, 솔비는 차기작을 구상 중이라고 했다.

장도연이 향후 계획을 묻자 솔비는 "29금 멜로로 시작했다가 미스터리 장르로 바꿨다. 숏 드라마는 제목이 중요하다. 제목으로 당기는 훅이 있어야 한다. '내 남편의 연애 카운슬링'이다"고 했다.

여주인공 가상 캐스팅을 고민 중라는 솔비는 옆자리에 앉은 배우 김정은에게 "여기서 김정은 선배님을 뵈니까 선배님도 너무 잘 어울릴 것 같다"고 말했다.

김정은은 "29금이라 들었는데 벗어야 되냐"고 물었고, 솔비는 "노출신도 있고 진한 애정신도 있다"고 했다.

김정은은 "너무 좋다. 진짜 야한 거 한 번 써봐라"고 말했다.

<뉴시스>