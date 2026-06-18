메뉴보기메뉴 보기 검색

대구서 일본뇌염 바이러스 모기 발견, 질병관리청 ‘일본뇌염’ 경보 발령

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
이동준 기자 blondie@segye.com
구글 네이버 유튜브
사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지
사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

 

질병관리청이 전날인 17일 전국에 일본뇌염 경보를 발령했다. 대구 지역에서 채집된 모기 중 일본뇌염을 매개하는 작은빨간집모기가 발견된 데 따른 즉각적인 방역 조치다. 일본뇌염은 아직 뚜렷한 치료제가 없어 예방접종과 모기 회피가 최선이므로 다가오는 휴가철 야외 활동 시 국민들의 각별한 주의가 요구된다.

 

질병청은 지자체 보건환경연구원과 협력해 일본뇌염을 매개하는 모기인 작은빨간집모기 이외에도 빨간집모기를 감시 대상에 포함해 병원체 감시를 강화했다.

 

빨간집모기는 도심 내 유기물이 풍부한 소규모 고인물(정화조, 인공용기 등)에 주로 서식하는 특성을 가지며 이번에 검출된 일본뇌염 바이러스는 '빨간집모기'(Culex pipiens)에서 확인됐다.

 

일본뇌염에 감염된 모기에 물리면 5~15일 잠복기를 거쳐 증상이 나타난다. 대부분 증상이 없거나 발열, 두통, 구토 등 가벼운 증상이 나타난다.

 

드물게 뇌염으로 진행되면 고열, 발작, 착란, 경련, 마비, 방향 감각 상실 등 증상이 나타나며 이 중 20~30%가 사망에 이를 수 있다. 뇌염의 경우 회복돼도 환자의 30~50%는 손상 부위에 따라 다양한 신경계 합병증을 겪을 수 있다.

 

국내 일본뇌염 환자는 평균 17명 내외로 발생했다. 대부분 8~9월 첫 환자가 신고되며 11월까지 발생한다. 최근 5년간 일본뇌염으로 신고된 환자(79명)의 특성을 살펴보면 남성이 60.8%로 여성보다 많았고 전체 환자의 65.9%가 60대 이상이었다.

 

일본뇌염은 효과적인 백신이 있으므로 국가예방접종 대상 아동(2013년 이후 출생자)의 경우 표준 예방접종일정에 맞춰 접종할 것을 권고한다.

 

또한 과거 일본뇌염 예방접종 경험이 없는 만 18세 이상 성인 중 △위험지역(논, 돼지 축사 인근)에 거주하거나 전파시기에 위험지역에서 활동 예정인 경우 △비유행 지역에서 이주해 국내에 장기 거주할 외국인 △일본뇌염 위험국가 여행자 등에 대해서도 예방접종(유료)을 권장한다.

 

임승관 질병청장은 “일본뇌염 바이러스 검출 및 경보 발령에 따라 모기 물림 예방 수칙을 각별히 준수하고 국가필수예방접종 대상 아동은 반드시 예방접종을 준수해달라”고 당부하였다.

이동준 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기