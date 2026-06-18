서인영, 카이스트 방문 당시 ‘화장실’서 욕 들어

가수 서인영이 과거 ‘카이스트’에서 예능 프로그램을 촬영하던 시절 겪었던 경험을 털어놓으며 솔직한 심정을 전했다. 그는 촬영 초반 예상치 못한 시선을 받았던 일화를 공개했다.

‘천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영 (+학식먹방,입학비결 공개)’ 영상 속 서인영이 욕 먹은 일화를 공개했다. 개과천선 서인영

서인영은 17일 공개된 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’의 영상 ‘천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영 (+학식먹방,입학비결 공개)’에서 대전에 위치한 카이스트를 방문했다.

이날 그는 과거 예능 프로그램 ‘서인영의 카이스트’를 통해 인연을 맺은 임윤민, 임두혁을 만나 오랜만에 추억담을 나눴다.

세 사람은 2008년 촬영 당시를 회상하며 다양한 이야기를 이어갔다. 임윤민은 당시 열심히 하는 서인영을 보고 그 이유를 물었고, 그는 “대충하는 게 제일 싫다”고 말했다고. 덕분에 임윤민 역시 동기 부여를 받아 열심히 했고, 해당 학기의 학점이 제일 높게 나왔다고 밝혔다.

또 서인영은 프로그램 초반 쉽지 않았던 적응 과정을 고백했다. 그는 “처음 학교에 왔을 때 화장실에서 욕 들었었다”고 말했다. “옆에서 내가 소변보고 있는데 쟤 왜 왔냐는 식으로 하는 이야기를 들었다”고 밝혔다.

서인영은 당시 학생들의 입장을 지금은 어느 정도 이해할 수 있다고 설명했다. 그는 “다 열심히 하는 친구들인데 내가 갑자기 연예인이랍시고 와서 매일 공부 시간도 못 지키고 오니까 재수가 없었겠다”고 이해했다.

제작진이 서인영에 대해 어떻게 생각하냐고 두 친구에게 물었고, “연예인 서인영이라기 보다는 좋은 누나가 한 명 생긴 느낌이다”고 답했다.

그러자 서인영이 “지금 성격적으로 바뀐 게 있나”고 질문했다. 그러자 임두혁은 “없는 거 같다”고 말했다. 그렇지만 외적으로는 ‘토실토실’이라고 서인영이 살이 오른 모습을 덧붙였다.