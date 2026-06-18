손예진, 아들과 떠난 여행 공개…한층 성장한 근황에 시선 집중

배우 손예진이 아들과 함께한 여행 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다. 자연 속에서 여유로운 시간을 보내는 모자의 모습이 훈훈한 분위기를 자아냈다.

배우 손예진이 아들과 함께한 여행 모습을 공개한 사진. 손예진 사회관계망서비스(SNS)

17일 손예진은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 게시물에 여행의 첫날을 의미하는 ‘The first day of the trip’이라는 짧은 문구를 덧붙이며 설레는 여행의 시작을 알렸다.

공개된 사진에는 해변을 배경으로 아들과 함께 시간을 보내는 손예진의 모습이 담겼다. 넓게 펼쳐진 갯벌 위에서 두 사람은 손을 맞잡고 걷거나 자유롭게 포즈를 취하며 즐거운 한때를 보내고 있다. 특히 손예진은 양팔을 활짝 펼친 채 자연을 만끽하는 모습으로 눈길을 끌었다.

사진 속 아들의 얼굴은 스티커로 가려져 있었지만, 이전보다 훨씬 성장한 체격과 키가 드러났다.

손예진 역시 편안한 여행 차림으로 자연스러운 매력을 뽐냈다. 선글라스를 착용한 그는 카메라를 향해 머리 위로 하트를 그리는 등 행복한 순간을 기록했다. 꾸밈없는 일상 속에서도 밝고 여유로운 분위기가 고스란히 전해졌다.

특히 모자가 함께 바닷가를 거닐며 추억을 쌓는 장면은 보는 이들에게 따뜻한 감성을 안긴다. 화려한 연예인으로서의 모습이 아닌 한 아이의 엄마로서 평범한 일상을 보내는 모습은 친근하게 다가오기 때문이다.

한편 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 백년가약을 맺었다. 이후 같은 해 11월 아들을 품에 안으며 부모가 됐다. 결혼과 출산 이후에도 활발한 활동을 이어가고 있는 가운데, 이번에는 가족과 함께한 여행 모습을 공개하며 근황을 전했다.

자연 속에서 아들과 함께 여유로운 시간을 보내는 손예진의 모습은 팬들에게 반가움을 안겼으며, 한층 성장한 아들의 근황 역시 화제를 모으고 있다.

누리꾼들은 “이렇게나 자랐다니”, “즐거운 휴가 보내세요”, “아들 너무 귀엽다”는 등의 댓글을 남겼다.