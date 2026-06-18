이준석, 자당 부산시장 후보 피습 자작 사건에 "참담한 심정…죄송"

이준석 개혁신당 대표는 18일 6·3 지방선거에 출마한 정이한 개혁신당 부산시장 후보의 '피습 자작극' 의혹과 관련해 "국민 여러분, 특히 부산시민 여러분께 죄송하다는 말씀을 올린다"고 했다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "참담한 심정을 금하기 어렵다"며 "개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다"고 전했다.

이 대표는 "수사기관이 공개한 내용대로라면 상상도 하기 어려운 중대한 선거범죄"라며 "당 자체 진상조사단을 가동하고 드러난 사실관계에 따라 정 후보에 높은 강도의 민형사상 책임을 물을 것"이라고 예고했다.

천하람 원내대표도 "사실관계의 확정 여부와 이유 여하를 막론하고 불미스러운 일로 국민들과 부산 시민들, 개혁신당 당원 지지자 여러분들께 심려 끼치게 된 점을 진심으로 죄송스럽게 생각한다"며 "저도 개혁신당의 지방선거 총괄 공천관리위원장으로서 무한한 책임감을 느끼고 사과드린다"고 했다.

앞서 정 후보 측은 지난 4월 27일 부산 금정구 구서나들목 인근에서 정 전 후보가 선거운동을 하던 중 지나가던 승용차에서 누군가 뿌린 음료수를 맞고 넘어져 뇌진탕 진단을 받았다고 주장한 바 있다.

당시 경찰은 해당 혐의로 30대 남성을 체포해 조사했으나, 구속영장은 기각됐다.

정 후보는 퇴원 직후 가해자가 있는 유치장을 찾았고, 선처를 요청하는 탄원서를 제출하기도 했다.

경찰은 사건 전반에 대한 수사를 진행하는 과정에서 지방선거 다음 날인 지난 4일 정 후보 선거사무소로 사용된 사무실을 압수수색한 것으로 전해졌다.

개혁신당은 정 후보가 온라인 시스템을 이용해 기습적으로 탈당계를 제출했다고 밝혔다.

<뉴시스>