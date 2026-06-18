아도르, BTS 지민과 베일 벗은 ‘엔젤뮤게’

㈜제이피프로페셔널 ‘아도르(LADOR)’ 제공

‘헤어 피부’라는 구조적 개념을 제시하는 하이 퍼포먼스 헤어 스킨케어(Hair Skincare) 브랜드 아도르(LADOR)가 베스트셀러 라인인 ‘퍼퓸 헤어 트리트먼트’의 신규 향 ‘엔젤뮤게’ 공식 출시를 맞아, 글로벌 앰버서더인 방탄소년단(BTS) 지민과 함께한 캠페인의 두 번째 티저 영상을 공개했다.

이번 캠페인은 “기다림 끝에 만나는 롱래스팅”이라는 키 메시지를 바탕으로 전개된다. 헤어 트리트먼트의 사용 과정인 ‘모발에 도포한 뒤 기다리고, 이후 세정하는’ 일련의 케어 루틴에서 착안했다. 영양과 향기가 모발에 충분히 스며들기까지 필요한 ‘기다림’의 시간을 감각적인 서사로 풀어내며, 그 끝에 완성되는 부드러움과 오래 지속되는 향기의 가치를 시각적으로 담아냈다.

이번 신규 라인은 기존 퍼퓸 헤어 오일 출시 직후 큰 사랑을 받았던 ‘엔젤뮤게’ 특유의 맑고 청초한 은방울꽃 향을 샴푸와 트리트먼트에 그대로 담아낸 것이 특징이다. 아도르의 ‘3중 센트 레이어링 코팅’ 기술을 적용해 첫 향부터 잔향까지 오래 유지될 수 있도록 향기 입자를 모발 속부터 겹겹이 코팅했다. 향수를 사용한 듯 선명하고 고급스러운 발향이 하루 종일 이어지는 롱래스팅 효과를 제공한다.

특히 ‘퍼퓸 헤어 트리트먼트 엔젤뮤게’는 모발 속부터 겉까지 완벽하게 케어하는 ‘고밀착 케어’ 제품이다. 잦은 염색과 펌, 열기구 사용으로 거칠고 푸석해진 극손상모 케어에 최적화된 쫀쫀한 고점도의 텍스처와 함께 저분자 단백질 제형이 특징이다. 손상된 모발 큐티클 틈새에 미세 단백질 성분이 빈틈없이 밀착되어 유효 성분을 공급한다.

최근 홈케어 시장이 급성장함에 따라 소비자들은 단순한 모발 세정을 넘어, 전문 살롱에서 관리를 받은 듯한 깊이 있는 영양감과 프리미엄 향을 동시에 요구하고 있다. 그러나 기존 시장의 퍼퓸 헤어 제품들은 향에 집중하느라 트리트먼트 본연의 영양 공급 기능이 아쉽거나, 반대로 영양감이 풍부하면 향이 쉽게 날아가 버려 소비자들이 만족스러운 절충안을 찾지 못하는 문제점이 존재했다.

아도르는 이러한 세분화된 소비자 니즈를 적극 반영하여, 오랜 연구 끝에 압도적인 모발 케어 효과와 향수급 지속력을 동시에 구현할 수 있는 고기능성 멀티 퍼퓸 헤어 샴푸와 트리트먼트 제품을 개발했다.

19년 동안 쌓아온 독자적인 연구개발 노하우를 기반으로 한 고기능성 헤어케어 브랜드, 아도르는 단순히 외적인 아름다움을 가꾸는 이상적인 뷰티를 넘어, 두피와 모발을 하나의 유기적인 구조로 바라보는 ‘헤어 피부(Hair Skincare)’라는 근본적인 개념을 제시한다. 헤어케어의 전문적이고 체계적인 설계를 통해 개개인이 지닌 모발 본연의 결감과 질감을 가장 건강한 상태로 유지하도록 돕는 것을 핵심 가치로 삼고 있다.

아도르 관계자는 “퍼퓸 헤어 샴푸와 트리트먼트를 통해 전 세계 소비자들이 아도르가 지향하는 하이 퍼포먼스 헤어 스킨케어의 진수를 경험하길 바란다”라고 전했다. 이어 “앞으로도 아도르만의 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 헤어케어 시장의 패러다임을 선도할 혁신적인 제품들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 포부를 밝혔다.

한편 글로벌 앰버서더 지민과 함께한 캠페인 본편 영상은 오는 22일 아도르 공식 SNS 계정에서 확인할 수 있으며, 신제품 ‘퍼퓸 헤어 샴푸, 트리트먼트 엔젤뮤게’는 미니 용량이 함께 포함된 기획 세트로 올리브영 온라인몰에서 단독 선런칭 예정이다.