부천시, 무상 수리·대여 ‘우산 복지’…여름철 시민 건강 챙긴다

경기 부천시가 시민 일상에 ‘우산 복지’를 강화하고 있어 주목된다. 여름철 장마와 폭염으로 인한 불편은 줄이고, 건강·안전을 지키기 위한 것이다. 시는 정부의 실용주의 기조에 맞춰 생활에 도움되는 정책을 지속적으로 발굴하고 선보일 방침이다.

18일 부천시에 따르면 2018년부터 고장 난 우산을 무료로 고치고 빌려주는 재생사업을 추진해 왔다. 2023년 전국 최초로 ‘단비우산 및 안심우산 지원 조례’를 제정해 제도적인 기반 마련에 더해 이후 명칭을 ‘리본(RE:BORN) 우산’으로 변경해 운영 중이다.

현재 송내역, 중동 행복주택, 내동 렉스타운 등 3곳에 거점을 갖췄다. 시민 누구나 이곳에서 우산을 수리하거나 대여할 수 있다. 고장 난 제품의 기부도 가능하다. 현장에는 지역공동체일자리를 통해 선발된 기술자가 상주하고 있다. 올해는 하반기까지 총 24명이 일하게 된다.

시는 부천역·춘의역·부천시청역·소사구청으로 대여 장소를 확대해 시민 접근성도 높였다. 해당 서비스는 매년 3∼10월 진행하며, 이 기간 평일 오전 9시∼오후 6시 수리센터 문을 연다. 꾸준한 호응을 바탕으로 실적도 쌓이고 있다. 고장 난 우산 기증 1만1000여건 등 누적 이용은 4만7000여건으로 집계됐다.

시는 지난해부터 무료로 양우산을 빌려주는 ‘폭염 속 그늘’ 사업도 펼치고 있다. 무더위 속 외출이 불가피한 이들의 온열질환 예방과 함께 갑작스러운 비 소식에 대응할 수 있도록 한 취지다. 양우산은 동 행정복지센터에 비치한다. 1곳당 40개씩 모두 1480개를 준비했다.

조용익 부천시장은 “리본우산과 폭염 속 그늘 사업은 시민이 일상에서 바로 접근할 수 있는 생활밀착형 정책”이라며 “비와 폭염 같은 계절성 재난에 대응해 시민들의 편의와 건강, 안전에 실질적인 도움을 제공하겠다”고 말했다.