교촌에프앤비, ‘청년의 꿈' 장학생 50명 선발…장학금 총 1억2500만원 전달

교촌에프앤비는 ‘제6회 자립준비 지원사업’ 첫 활동으로 ‘청년의 꿈’ 장학금 전달과 장학생들을 위한 네트워킹 프로그램을 진행했다고 18일 밝혔다.

지난 12일 서울 중구 초록우산 본부 그린아고라에서 열린 ‘청년의 꿈’ 장학금 전달식에 참석한 장영진 교촌에프앤비 마케팅부문장(왼쪽)과 여인미 초록우산 경기1지역본부장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

서울 중구 초록우산 본부 그린아고라에서 지난 12일 열린 전달식에는 장영진 교촌에프앤비 마케팅부문장과 여인미 초록우산 경기1지역본부장 등 주요 관계자들이 참석해 자립을 준비하는 청년들의 새로운 출발을 응원했다.

교촌은 장학생 50명에게 총 1억2500만원의 장학금을 전달했다. 장학금은 교육비, 생활비, 의료비, 자기계발 등 안정적 자립과 사회진출을 위해 활용된다. 선정되지 않은 지원자들에게도 응원 서신과 교촌치킨 제품교환권 전달로 격려의 마음을 전한다.

교촌은 치맥페스티벌, 브랜드데이 등 체험 프로그램 연계로 네트워킹 프로그램을 이어갈 계획이다. 특히 올해는 자립준비청년과 청소년을 연결한 멘토링 프로그램 ‘교촌으로 잇닿다’를 진행한다.

교촌이 2021년부터 초록우산 어린이재단과 펼친 자립준비 지원사업으로 장학생 총 281명에게 지원한 장학금은 8억1500원에 달한다.

교촌에프앤비 관계자는 “교촌의 자립준비 지원사업을 바탕으로 청년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 꾸준한 지원을 이어나가겠다”고 말했다.