13세 트롯신동 이수연, 키워준 할머니에 "제가 책임질게요"

트로트 신동 이수연이 자신을 뒷바라지해 온 조부모를 향한 고마운 마음을 표현한다.

18일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능물 '신상출시 편스토랑'에서는 가수 장민호가 13세 트로트 가수 이수연과 할머니를 초대하는 모습이 그려진다.

13세 트로트 가수 이수연. KBS 제공

이날 방송에서 장민호는 이수연을 위해 일일 요리 선생님으로 나선다. 이수연은 자신의 뒷바라지를 해온 할머니·할아버지를 위해 요리를 만들고 싶어 한다.

장민호 도움으로 요리를 완성한 이수연은 할머니에게 생애 첫 요리를 대접한다.

이수연과 할머니의 사연도 공개된다. 이수연은 7세 때 아버지가 세상을 떠난 뒤 할머니·할아버지 손에 자랐다.

이수연 할머니는 "사람들은 가슴에 묻으라고 하는데 묻을 수가 없더라. 당시 우울증과 대인기피증으로 힘들었다"고 털어놓는다.

이수연의 할머니와 할아버지는 손녀의 뒷바라지에 최선을 다하고 있다고 한다. 할머니는 "수연이의 수입은 다 저축하고 있다. 수연이가 직접 돈 관리를 하는 나이가 되기 전까지는 모아주려고 한다"고 말한다.

두 사람은 이수연의 수입을 사용하지 않고, 생활비를 따로 벌고 있다. 이를 들은 장민호는 "정말 대단하시다"며 응원한다.

이에 이수연은 "저는 괜찮으니까 제발 써달라고 하는데"라며 "제가 책임지겠습니다"라고 말한다.

<뉴시스>