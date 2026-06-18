인천서 발견된 붕대 감긴 사람 다리…“요양병원 환자 추정”

인천 모 요양병원 “병원서 잘못 배출”

경찰, 국과수 긴급 유전자 감정 의뢰

최근 인천 재활용품 처리시설에서 발견된 다리가 요양병원에서 치료 중인 환자의 다리였을 가능성이 제기됐다. 인천 한 요양병원 측은 경찰에 의료용 폐기물이라고 자수한 것으로 전해졌다.

사람 다리가 발견된 인천 생활자원회수센터 자료사진. 연합뉴스

18일 인천 연수경찰서 등에 따르면 인천 한 요양병원 관계자는 이날 경찰에 “지난 10일 인천 송도동 생활자원회수센터에서 발견된 사람 다리를 해당 병원에서 배출한 것으로 추정된다”고 밝혔다.

경찰은 병원 관계자 진술 등을 토대로 구체적인 배출 경위를 수사할 방침이다.

현행 폐기물관리법상 인체 조직을 포함한 의료폐기물은 전용 용기에 담아 다른 폐기물과 별도로 수집·운반하게 돼 있다.

이에 경찰은 발견된 다리가 현재 해당 병원에서 치료 중인 환자의 신체 일부일 가능성이 높은 것으로 보고 국립과학수사연구원에 긴급 유전자 감정을 의뢰했다. 결과는 이르면 이날 오후쯤 나올 것으로 보인다.

해당 병원은 치료 중이던 80대 여성의 다리에 괴사가 발생해 이를 절단하고 의료용 폐기물로 버렸으나, 청소 직원이 마네킹으로 착각해 재활용 쓰레기로 분리해 버린 것으로 알려졌다. 절단된 다리는 붕대에 감싸진 상태로 재활용 쓰레기 수거 차량에 실려 재활용품 처리시설로 들어온 것으로 파악된다.

경찰은 해당 환자와 발견된 다리의 유전자가 일치할 경우 병원을 상대로 폐기물관리법 위반 혐의로 수사할 방침이다. 특정된 환자는 살아 있는 상태인 것으로 알려졌다.

앞서 지난 10일 오후 2시28분쯤 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 선별 작업 중이던 직원이 사람 다리를 발견했다. 발견된 신체 부위는 무릎 아래부터 발뒤꿈치까지 길이 약 41㎝로, 피가 묻은 붕대에 감긴 상태였다.

경찰은 국립과학수사연구원의 감정 결과를 토대로 ‘키 161~165㎝ 성인’의 다리인 것으로 보고 수사를 벌여왔다.