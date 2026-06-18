코스피, 사상 첫 9000 돌파…韓자본시장 역사 새로 썼다

코스피가 18일 사상 처음으로 '9천피'(9,000)를 달성했다.

이날 오후 12시 53분 코스피는 전장보다 1.54% 오르며 9,000.68을 기록, 9,000선을 넘어섰다.

코스피지수가 장중 사상 처음으로 9000을 돌파한 18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 시황이 나오고 있다.

이후에도 계속 고점을 높여 오후 12시 58분 기준 9,008.84까지 올랐다.

지난달 15일 이후 22거래일 만에 '1,000' 포인트 마디를 다시 뚫은 것이다.

이로써 코스피는 올해에만 4천포인트 넘게 올랐다. 올 초 4,309.63에서 1월 22일 5,000, 2월 25일 6,000을 돌파한 데 이어 지난달 6일과 15일 각각 7,000과 8,000 고지를 넘어섰다.

지수는 20.68p(0.23%) 오른 8,884.92로 출발해 8,900선 초반에서 한동안 횡보하다 오후부터 상승폭을 키웠다.

현재 기관과 개인이 각각 985억원, 6천700억원 순매수하며 상승을 견인하고 있다. 외국인은 700억원 규모 순매도하고 있다.

시장 예상보다 '매파적'(통화긴축 선호)이었던 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에 간밤 뉴욕증시 3대 주가지수가 동반 하락한 채 마감했으나, 코스피는 이에 아랑곳하지 않고 상승세를 이어갔다.

최근 미국과 이란이 종전에 합의하면서 전쟁 리스크가 크게 완화된 것도 9천피 돌파의 주요 배경으로 작용했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 양측의 최종 합의안이 아니며 이란이 제대로 행동하지 않을 경우 공습을 재개하겠다고 위협했으나, 시장이 종전 쪽에 무게를 두며 크게 반응하지 않은 것도 9천피 달성에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다.

그동안 코스피를 끌고왔던 반도체주가 이날도 급등하면서 9천피 돌파의 강한 동력이 됐다.

이 시각 현재 SK하이닉스는 전장보다 6.23% 급등한 267만8천원에 매매되며 전일 기록한 사상 최고가 기록(252만3천원)을 경신 중이다.

같은 시각 삼성전자[005930]도 전장보다 2.89% 오른 35만6천500원에 매매 중이다.

<연합>