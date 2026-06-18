민도희, 카페 알바 접고 본업 집중…"많이 작아져 있었다"

배우 민도희가 1년 동안 해온 카페 아르바이트를 그만두고 본업에 집중하겠다고 말했다.

민도희는 17일 유튜브 채널 '미니도희'에서 카페에서 아르바이트 하는 모습을 담은 일상 브이로그를 공개했다.

배우 민도희. '미니도희' 유튜브 캡쳐

민도희는 "사실 지금 일하는 카페에서 벌써 1년 넘게 일했다. 이렇게 오래 하게 될 줄 몰랐다"고 말했다.

그는 "처음에 일할 땐 긴장도 되고 민망했다. 하지만 결국엔 이 일은 하길 잘했다는 생각이 들었다"고 했다.

이어 최근 심경에 관해서도 이야기했다.

민도희는 "알바 하기 전엔 일도 없고 많이 작아져 있었다"며 "기분이 항상 울적했다"고 말했다.

그는 "뭔가 일을 하면서 '아, 나는 나를 필요로 하는 일을 원했었구나'를 느꼈다"고 했다.

그러면서 "이 일로 내 쓸모를 인정받으니 기분이 나아지는 좋은 영향을 받았다"며 "나이 서른 넘어서 첫 알바를 하려니 용기도 안 났지만 지금은 출근하는 맛을 알게 됐다"고 했다.

민도희는 "하지만 곧 알바를 마무리할 거같다. 본업을 할 수 있는 계기들이 생겨서 카페는 그만둘 예정"이라고 말했다.

<뉴시스>