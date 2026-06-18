“경기 결과가 궁금하면 ‘돈의 흐름’을 보라”…한국-멕시코전 전망 봤더니 [월드컵]

글로벌 베팅 시장, 개최국 멕시코에 무게…배당률도 우세 신호

배당률이 말한 승부 예측…시장과 슈퍼컴퓨터 모두 멕시코 선택

수많은 자금이 향한 곳은 멕시코…한국 승리 확률 24.8%

“스포츠 경기 결과가 궁금하면 돈의 흐름을 보라.”

스포츠 베팅 업계에서 통하는 말이다. 수많은 정보와 자금이 몰리며 형성되는 배당률에는 시장 참가자들의 집단적 전망이 녹아 있다는 의미다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 한국과 멕시코의 맞대결을 앞두고 글로벌 베팅 시장은 개최국 멕시코 쪽에 무게를 싣고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 조별리그 A조 2차전을 치른다.

지난 12일 열린 1차전에서 한국은 체코를 상대로 역전승을 거뒀고, 멕시코 역시 남아프리카공화국을 꺾으며 승점 3점을 확보했다. 이번 경기 승리 팀은 사실상 조 1위 경쟁에서 유리한 고지를 점하게 된다.

양 팀은 지난해 9월 평가전에서 2-2 무승부를 기록한 바 있다. 당시에도 팽팽한 승부가 펼쳐졌지만 이번에는 분위기가 다르다. 멕시코가 홈 관중의 압도적인 응원을 등에 업고 나서는 데다 각종 예측 모델도 멕시코의 손을 들어주고 있다.

FIFA 랭킹에서도 차이가 난다. 멕시코는 12위, 한국은 22위다. FIFA 랭킹이 절대적인 기준은 아니지만 국가대표팀의 최근 성과와 전력을 반영하는 만큼 무시하기 어려운 지표다.

통계 전문업체 ‘옵타’(Opta)의 슈퍼컴퓨터 예측 역시 멕시코 우세를 가리켰다. 옵타는 멕시코 승리 확률을 48.8%로 평가했다. 한국 승리 확률은 24.8%에 그쳤다. 무승부 확률(26.4%)보다도 낮은 수치다.

흥미로운 것은 글로벌 베팅 시장의 흐름이다.

스포츠 베팅업계에서는 배당률이 시장 참가자들의 집단적 전망을 반영하는 지표로 통한다. 수많은 정보와 자금이 몰리면서 형성되는 만큼 단순한 예상보다 현실 적중률이 높다는 평가를 받는다.

실제 주요 해외 베팅업체들이 책정한 배당률을 보면 멕시코 승리는 대부분 2.0 이하에서 형성됐다. 영국 매체 TNT 스포츠는 멕시코의 1-0 승리를 예상하면서 멕시코 승리 배당을 1.94로 제시했다.

배당률은 숫자가 낮을수록 실현 가능성을 높게 본다는 의미다. 1.94배는 1만원을 걸었을 때 적중 시 1만9400원을 돌려받는 구조다. 반대로 한국 승리 배당은 이보다 훨씬 높게 형성돼 시장에서는 멕시코 승리 가능성을 더 크게 보고 있다는 해석이 나온다.

외신들의 전망도 대체로 비슷하다.

미국 스포츠 전문매체 스포츠일러스트레이티드는 멕시코의 2-1 승리를 예상했다. 개최국 프리미엄과 공격진의 결정력을 근거로 들었다.

반면 영국 매체 스포츠몰은 접전을 예상했다. 스포츠몰은 “한국은 체코전에서 역전승을 거두며 강한 정신력을 보여줬다”며 “지난해 9월 멕시코와의 맞대결에서도 접전을 펼쳤던 만큼 이번에도 치열한 승부가 예상된다”고 평가하면서 2-2 무승부를 전망했다.