장원영, 악플에 전쟁 선언…스타쉽 "법적 대응"

그룹 '아이브(IVE)' 멤버 장원영을 향한 비방이 온라인에서 확산되자, 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 강경 대응 방침을 밝혔다.

스타쉽엔터테인먼트는 18일 소셜미디어를 통해 "당사는 소속 아티스트 장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.

이어 "최근 수사기관으로부터 진행 경과를 확인한 결과, 당사가 진행 중인 고소 사건에 대하여 피의자 특정 및 증거 확보를 위한 수사가 진행되고 있음을 확인했다"고 했다.

또 "특히 네이버 블로그, 디시인사이드 등 국내 플랫폼에 대해서는 가입자 정보 확보를 위한 영장 절차가 진행 중인 것으로 확인됐다. X(구 트위터) 등 해외 플랫폼에 대해서도 작성자 특정 및 관련 정보 확보를 위한 국제공조 절차가 추진되고 있는 것으로 확인됐다"고 덧붙였다.

소속사는 "당사는 팬 여러분의 제보와 자체 모니터링을 통해 아티스트의 권익을 침해하는 게시물 및 행위에 대한 증거를 지속적으로 수집하고 있다"고 했다.

그러면서 "모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 및 성적 모욕, 사생활 침해 등 확인된 위법 행위에 대해서는 형사상·민사상 조치를 포함한 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 했다.

아울러 "장원영뿐 아니라 소속 아티스트 전반에 대한 권익침해 행위를 상시 모니터링하고 있으며, 확인된 위법 행위에 대해서는 동일한 원칙에 따라 법적 대응을 진행하고 있다"고 했다.

또 "게시물 삭제, 계정 탈퇴 또는 비공개 전환 등 사후 조치 여부와 관계없이, 당사는 확보된 증거를 바탕으로 끝까지 법적 책임을 물을 예정"이라고 했다.

앞서 장원영은 지난달 30일 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국하는 과정에서 신원확인을 해야 하는 보안검색요원에게 마스크만 살짝 내리는 모습이 온라인에서 확산하며 태도 논란이 일었다.

<뉴시스>