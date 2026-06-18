아기레 감독 “데뷔전 긴장은 끝”… 한국전 앞둔 멕시코, 역습 경계령 [월드컵]

한국과의 월드컵 조별리그 2차전을 앞둔 멕시코가 한국의 빠른 역습을 최대 경계 대상으로 꼽았다.

18일 로이터통신에 따르면 하비에르 아기레 멕시코 감독은 이날 기자회견에서 “한국의 전진 속도는 가장 큰 위협”이라며 “우리가 공격할 때도 수비 균형을 유지하는 훈련을 했다”고 밝혔다.

하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독이 18일 멕시코 과달라하라에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 한국전 공식 기자회견에 참석해 취재진 질문에 답하고 있다. 신화연합뉴스

한국과 멕시코는 19일 과달라하라 스타디움에서 열리는 A조 조별리그 2차전에서 맞붙는다. 양 팀 모두 1차전 승리로 승점 3을 확보한 상태다.

아기레 감독은 지난해 평가전에서 한국의 역습에 고전했던 경험을 언급하며 “한국 선수 두 명이 전방에 있다면 최소 세 명의 선수가 대비해야 한다”고 말했다. 아기레 감독은 남아프리카공화국과의 개막전에서 드러난 긴장감도 언급했다. 그는 “월드컵 데뷔전을 치른 선수들의 긴장을 이해했지만 이제는 그럴 여유가 없다”며 “3~4m 패스조차 제대로 하지 못하는 모습은 더 이상 용납할 수 없다”고 강조했다.

최근 논란이 된 하이드레이션 브레이크에 대해서는 “선수들이 물을 마시는 동안 감독이 전술 지시를 할 수 있어 도움이 된다. 규정을 초대한 활용하고 있다”고 말했다.

아기레 감독은 “50년 동안 축구와 함께했지만 경기 전이면 여전히 긴장된다”며 “그 긴장이 사라지는 날이 오면 집으로 돌아갈 것”이라고 했다.