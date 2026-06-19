고령층 디지털 격차 해소 기여… 카카오페이 과기정통부 표창

카카오페이가 시니어 디지털 정보격차 해소와 포용적 금융 문화 확산에 기여한 공로로 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다고 18일 밝혔다.



카카오페이 측은 2023년부터 카카오임팩트, 시니어금융교육협의회에 함께 운영해 온 ‘사각사각 페이스쿨’ 운영 성과를 인정받은 것이라고 설명했다. 이 프로그램은 고령층의 디지털 금융 접근성을 높여 온 금융교육 상생활동으로, 전국 50개 복지관에서 진행하고 있다.



카카오페이가 직접 양성한 50∼60대 시니어 금융교육 전문 강사 ‘페이티처’가 현장에 출강하는 방식으로 운영돼 교육생들의 심리적 문턱을 낮추고 학습 효과를 높였다는 평가를 받는다. 교육 과정은 디지털 금융 앱 활용법과 신용 관리, 금융 사기 예방 등 실생활 중심 내용으로 구성됐다.