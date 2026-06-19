벤츠 사회공헌위 5억원 기부금… 동두천 아동보호기관 건립 지원

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 제13회 ‘메르세데스-벤츠 기브앤 레이스’를 통해 조성된 기부금 10억원 중 5억원을 동두천시에 전달했다고 18일 밝혔다.

허순 동두천시 부시장(왼쪽부터), 이상국 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 위원, 송용우 아이들과미래재단 미래전략단장이 지난 16일 서울 중구 메르세데스-벤츠 코리아 본사에서 진행된 기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다.

기부금은 2027년 2월 개관 예정인 동두천시 아동보호전문기관 건립에 사용된다. 이 시설은 향후 동두천과 연천 지역을 관할하며 아동학대 예방부터 피해 아동 보호, 상담 및 사례관리까지 통합 지원할 예정이다. 나머지 5억원은 부산 청소년 전용 활동공간 조성사업에 기부할 계획이다.