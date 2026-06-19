현대차그룹, 남극기지서 친환경 수소 발전

그린수소 그리드 구축 MOU

청정 에너지 순환 모델 구현

글로벌 수소 생태계 기반 확대

현대차그룹이 남극과학기지에 청정수소 에너지 순환 모델을 도입하고 지속 가능한 극지 연구 활동을 지원한다.

현대차그룹은 18일 여의도 콘래드 호텔에서 해양수산부, 극지연구소 등과 ‘남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약’을 체결했다. 그린수소 그리드는 재생에너지 기반 수소 전력 시스템으로, 태양광 등 재생에너지로부터 얻은 전력으로 물을 전기 분해해 수소를 생산·저장한 뒤 연료전지 발전에 활용해 다시 전력을 생산하는 친환경 에너지 순환 체계다.

이번 업무협약은 2028년 남극 세종과학기지의 설립 40주년을 맞아 디젤 발전에 의존해왔던 남극 극지 연구시설의 전력 체계를 개선하기 위해 추진됐다. 그동안 남극과학기지는 외부 전력망과 연결이 어려워 안정적인 에너지원 수급을 위해 대량 운송과 장기 저장에 용이한 디젤을 중심으로 전력을 생산해 왔다. 현재 극지연구소가 운영 중인 남극 세종과학기지와 장보고과학기지의 디젤 발전 비중은 97%로, 대부분의 전력을 화석연료에 의존하고 있다.

업무협약에 따라 현대차그룹은 남극 내에서 친환경 에너지를 생산하고 소비하는 ‘지산지소(地産地消)형’ 청정에너지 순환 모델 남극형 그린수소 그리드를 구축한다. 일조량이 풍부한 기간에 잉여 태양광 전력으로 수소를 생산·저장한 뒤 태양광 발전이 제한되는 때 연료전지로 다시 전력을 만드는 식이다.

이를 위해 남극과학기지에 물을 전기분해하는 수전해기와 수소 저장 장치, 수소를 활용해 전력을 생산하는 연료전지 발전기 등 관련 설비를 설치한다. 동시에 남극 기지의 태양광 발전 용량을 확대하기 위해 태양광 발전 설비 확충도 추진한다.

현대차그룹과 해양수산부, 극지연구소는 남극 현지에 적합한 수소 솔루션을 도입해 재생에너지의 활용도를 높일 뿐만 아니라 남극과학기지의 안정적인 전력 운영과 지속 가능한 극지 연구 환경 조성에도 힘쓸 예정이다.

현대차그룹은 이번 협력을 바탕으로 남극에 수소 생산·저장·발전을 아우르는 청정에너지 순환 모델을 구현해 남극과학기지의 에너지 다변화와 탄소 중립 추진에 기여할 것으로 기대했다. 나아가 국내외에서 축적해 온 수소 기술 역량과 사업 경험을 바탕으로 글로벌 수소 생태계 기반을 확대해 나가겠다는 구상이다.