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한국 국가경쟁력 日·獨 제쳤다

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세종=현상철 기자 schyun@segye.com
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2025년보다 6계단 올라 21위
기업효율·인프라 분야 큰 상승

지난해 우리나라 국가경쟁력 순위가 역대 두 번째로 높은 21위를 기록하며 일본과 독일보다 높은 평가를 받았다. 노동시장·금융 등의 항목이 포함된 기업효율성 분야와 교육·기술기반시설 등 기반시설 분야에서 높은 평가를 받은 영향이다.

부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 뉴스1
부산항 신선대부두 야적장에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 뉴스1

재정경제부는 스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 발표한 ‘2026년 국가경쟁력 평가 결과’에서 한국이 70개국 중 21위를 차지했다고 18일 밝혔다. 이는 지난해 순위(27위)보다 6단계 상승한 것으로 역대 가장 높았던 2024년(20위)에 이어 두 번째로 높은 순위다. 독일(23위), 영국(24위), 일본(30위)보다 높다.

 

1인당 국민소득 3만달러, 인구 5000만명 이상 국가인 ‘30-50클럽’ 중에서는 전년보다 한 계단 상승한 2위에 올랐다. 1위는 미국이다.

 

분야별로는 기업효율성(44→34위)과 인프라(21→15위) 분야 순위가 상승하며 종합순위를 끌어올렸다. 기업효율성 분야는 노동시장(53→45위)·금융(33→29위) 등의 순위가 올랐고, 인프라 분야는 기술기반시설(39→27위)·교육(27→21위) 부문이 개선됐다.

 

다만, 정부효율성 분야는 전년과 동일(31위)했고 경제성과 분야 순위는 소폭 하락(11→14위)했다.

현상철 기자

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