인니 ‘팜’ 품은 포스코인터 “영업익 2배로”

현지 법인 ‘PT·PAR’ 출범

식량·소재 사업 확장 박차

포스코그룹 산하 종합상사 기업 포스코인터내셔널(포스코인터)이 지난해 인수한 인도네시아 팜(야자수) 전문 기업 ‘삼푸르나 아그로’의 통합 절차를 마무리했다. 통합된 법인은 ‘PT.PAR’이라는 이름으로 재탄생했다. 흔히 기름야자라고도 불리는 팜은 식량부터 소재, 바이오연료까지 다양한 용도로 활용되는 작물이다. 포스코인터는 PT.PAR을 앞세워 팜을 활용한 식량·소재 사업 확장에 박차를 가할 계획이다.



포스코인터는 17일(현지시간) 인도네시아 자카르타 래플스 호텔에서 PT.PAR의 기업 아이덴티티(CI) 선포식을 개최했다고 18일 밝혔다. 이로써 지난해부터 1조3000억원을 투입한 삼푸르나 아그로의 인수·합병 절차가 끝났다. 삼푸르나 아그로는 현지 시장 점유율 2위 수준의 종자 전문 자회사와 막대한 면적의 팜 농장을 보유한 기업이다. 이번 인수를 통해 포스코인터는 종자 개발 역량 확보는 물론, 인도네시아 수마트라와 칼리만탄 전역에 걸친 12만8000㏊ 규모의 팜 농장도 추가로 확보했다. 포스코인터 관계자는 “PT.PAR로 생산 기반과 종자 사업 역량을 확보한 만큼, 올해 팜 사업에서 전년 대비 2배 이상의 영업이익을 거두는 것이 목표”라고 말했다.