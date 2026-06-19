한 달 새 온열질환자 300명 응급실행… 서울 첫 폭염주의보

2025년 환자 대비 1.5배 늘어나

전국적으로 무더위가 이어지는 가운데 올해 온열질환자가 300명을 넘어선 것으로 나타났다. 서울 일부 지역에는 올해 처음으로 폭염주의보가 내려졌는데, 지난해 첫 발령일보다 12일 빠른 것으로 나타났다.

양산을 든 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

18일 질병관리청의 온열질환 응급실 감시체계에 따르면 전날까지 응급실을 찾은 온열질환자는 307명(잠정치)으로 집계됐다. 질병청은 지난달 15일부터 전국 516개 응급실 운영 의료기관을 통해 온열질환 감시체계를 가동하고 있다. 올해 무더위가 일찍 찾아오면서 감시체계 가동 이후 한 달 만에 약 300명이 온열질환으로 응급실을 찾았다. 이는 지난해 같은 기간(201명)에 비해 1.5배 수준이다.

올해 온열질환자 중 남성이 214명(69.7%)으로, 여성(30.3%)의 2배가 넘었다. 연령별로 살펴보면 40대(16.6%), 30대(15.6%), 60대(13.7%), 70대(12.4%) 순으로 많았다.

질환별로 보면 열탈진이 163명(53.1%)으로 절반을 넘었다. 이어 열사병(60명, 19.5%)과 열실신(50명, 16.3%) 순이었다. 온열질환은 폭염에 장시간 노출돼 체온 조절 기능이 무너져 발생하는 급성 질환이다. 어지럼증이나 두통 등으로 증상이 가벼워도 이를 계속 방치할 경우 사망까지 이어질 수 있어 주의가 필요하다

보건복지부는 ‘여름철 취약계층 보호대책 시·도 복지국장 회의’를 열고 관련 대책을 점검했다. 복지부는 여름철 폭염과 호우 등에 취약한 어르신과 노숙인·쪽방촌 주민 등을 위해 이달 초 여름철 취약계층 보호대책을 수립했다.

이날도 무더위가 기승을 부려 서울을 비롯한 수도권 일부 지역에 폭염주의보가 내려졌다. 기상청은 이날 오후 2시 서울 동남권과 서남권, 경기 포천·고양·남양주·오산·안성·광주, 인천 강화에 폭염주의보를 발효했다.