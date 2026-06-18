중동전 리스크 덜고 실적장세 본격화… 꿈의 ‘만스피’ 가나 [코스피 9000시대]

연초 대비 110% 거침없이 상승



반도체랠리·환율폭등 진정 조짐

개인 투자자들 2026년 73조대 순매수

기관과 함께 유동성 공급 핵심축

증권가 연내 1만 2000까지 전망



시총 54%가 삼전닉스… 쏠림 심화

상승장 열기 시장 전반 확대 한계

과열 부담 가중에 큰 변동성 우려

코스피가 18일 사상 처음 9000선에 올라선 가운데 시장의 이목은 이미 ‘1만피’ 달성 여부에 쏠리고 있다. 상반기 최대 악재로 꼽히던 미국과 이란의 전쟁이 사실상 종결 수순에 접어들며 실적 장세에 대한 기대감이 재차 부각되는 모습이다. 다만 대형 반도체주로의 수급 쏠림이 심화하면서 변동성 확대 우려도 공존하고 있다.

18일 서울 여의도 KB국민은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되어 있다. KB국민은행 제공

한국거래소에 따르면 코스피 지수는 올해 4300선으로 시작해 올해 들어서만 천 단위 앞자리가 다섯번 바뀌었다. 1월22일 87일 만에 5000선에 올라선 이후 6000(2월25일)까지는 34일, 7000(5월6일)은 70일, 8000(5월26일)은 불과 9일이 소요됐다. 이날 9000선 돌파는 34일, 22거래일 만이다. 연초 대비로는 110.32% 상승한 수치다.

◆반도체 랠리·매크로 개선에 1만피 기대



코스피 고공 행진의 일등 공신은 단연 인공지능(AI) 수요 확대 기대감을 업은 반도체주다. 시가총액 1위 삼성전자는 올해 들어 이날까지 182.10% 올랐고, SK하이닉스는 무려 296.60% 상승했다. 매크로 환경 개선 역시 지수 상승을 견인했다. 100일 넘게 증시를 짓누르던 미국과 이란 간 전쟁 리스크가 양국의 종전 양해각서(MOU) 서명으로 축소했고, 국제 유가가 배럴당 70달러대로 내려오며 인플레이션 우려가 완화됐다. 간밤 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 매파적 메시지가 나왔지만 코스피의 상승 추세를 꺾지 못했다.



수급 측면에서는 개인 투자자의 유동성 공급이 핵심 역할을 했다. 개인은 올해 유가증권시장에서 73조3530억원을 순매수하며, 121조1340억원을 투매한 외국인의 물량을 기관(34조2330억원 순매수)과 함께 소화했다.



증권가에서는 코스피가 1만선 이상으로 올라설 가능성을 열어두고 있다. 현대차증권이 강세장 시나리오에서 올해 코스피 상단을 1만2000까지 오를 수 있다고 예상한 데 이어 DB증권(1만1700)과 유안타증권(1만1600), 메리츠증권(1만1500), KB증권(1만500) 등 국내 증권사 8곳이 올해 코스피 지수 상단을 1만 이상으로 내다보고 있다. 글로벌 투자은행(IB) 중에서는 JP모건과 모건스탠리가 각각 1만피 달성이 가능할 것으로 봤다. 대신증권 이경민 연구원은 “실적에 근거한 밸류에이션 정상화로 사상 최고치 행진이 이어질 것”이라고 내다봤다.

◆대형주 쏠림에 레버리지 과열 경보



다만 대형 반도체주 쏠림과 업종 간 양극화가 심화하는 점은 우려되는 대목이다. 유가증권시장에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중은 시가총액 합산 기준 지난 3월 처음으로 40%를 넘어선 데 이어 이날 종가 기준 54.40%로 절반을 훌쩍 넘겼다.



소수 대형주의 방향성이 지수 전체를 좌우하는 구조가 이어지자 변동성도 커졌다. 이달 들어서만 유가증권시장에서는 서킷브레이커가 1회, 사이드카가 6회 발동됐다. 연초부터 보면 코스피 시장에서 발동된 사이드카는 총 26회로, 글로벌 금융위기 당시인 2008년 연간 발동 횟수와 같은 수준이다.

9000돌파 새지평 코스피가 사상 처음 ‘9000피’를 달성한 18일 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.60포인트(2.25%) 오른 9063.84로 마감했다. 뉴스1

증시 활황과 변동성의 중심에는 대규모 자금을 빨아들인 단일종목 2배 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 있다. 지난달 27일 상장한 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지·인버스 상품의 시가총액은 상장 당시 4조5000억원에서 12거래일 만에 9조6000억원으로 급증했다. 그러나 최근 변동성 장세에서 삼성전자 레버리지 상품은 최대 35.9%, SK하이닉스 레버리지 상품은 최대 38.0% 급락하는 모습을 보였다.



이에 금융감독원은 이날 “단일종목 레버리지 상품은 분산투자 효과 없이 개별기업의 주가 변동에 노출돼 최대 60%까지 손실이 가능하다”며 해당 상품들에 대해 소비자경보 ‘주의’를 발령했다.