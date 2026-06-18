대구사회복지공동모금회, ‘대구영웅사랑봉사회’ 성금 1000만원 기탁받아

대구사회복지공동모금회는 가수 임영웅의 팬클럽 ‘대구영웅사랑봉사회’가 소외된 이웃을 위한 성금 1000만원을 기탁했다고 18일 밝혔다.

이번 기부는 지난 16일 임영웅의 생일을 맞아 그의 선한 영향력을 지역 사회에 실천하기 위해 마련됐다. 전달된 기부금은 대구 지역의 저소득 가정을 비롯해 복지 사각지대에 놓인 어려운 이웃들을 위한 복지사업에 전액 사용될 예정이다.

‘대구영웅사랑봉사회’ 회원들이 성금을 기탁하고 단체 기념 촬영을 하고 있다. 대구사회복지공동모금회 제공

약 85명의 회원으로 구성된 대구영웅사랑봉사회는 평소에도 다양한 봉사와 기부 활동을 펼치며 지역 나눔문화 확산에 앞장서고 있다. 특히 이들은 지난해 대구사랑의열매 나눔리더스클럽에 가입하며 1000만원을 기부한 데 이어, 올해도 연이은 기탁으로 누적 기부금 총 2000만원을 달성하는 쾌거를 이뤘다.

배정희 대구영웅사랑봉사회 회장은 “회원들의 따뜻한 마음을 한데 모아 어려운 이웃을 돕는 나눔에 동참하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 가수 임영웅의 선한 영향력을 따라 지역사회 곳곳에 희망과 사랑을 전할 수 있도록 봉사와 기부를 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

이에 강주현 대구사회복지공동모금회 사무처장은 “대구영웅사랑봉사회는 지속적인 나눔과 봉사로 사회의 귀감이 되는 모범적인 단체”라며 감사를 표한 뒤, “보내주신 소중한 성금은 도움의 손길이 절실한 이웃들에게 투명하고 따뜻하게 잘 전달하겠다”고 화답했다.

한편, 나눔리더스클럽은 기부문화 확산을 위해 3년 내 1000만원 이상을 기부하거나 약정한 단체∙모임을 대상으로 하는 대구사랑의열매 고액 단체 기부자 프로그램이다.