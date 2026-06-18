美매파도 못막은 진격의 코스피… 사상 첫 9000 돌파 [코스피 9000시대]

FOMC 금리 인상 시사에도

2.25% 올라 9063.84 장 마감

삼전닉스 등 외인 1조원 매수

3천피 1년 만에 전인미답 고지

코스피가 18일 사상 처음으로 9천피(코스피 9000) 고지를 밟으며 한국 자본시장의 새 역사를 썼다. 미국에서 전해진 연방공개시장위원회(FOMC)의 ‘매파’(통화 긴축 선호)적 신호도 코스피의 질주를 막지 못했다. 미국·이란 전쟁 종전 효과와 굳건한 반도체 호황 속에 시장의 시선은 1만피 너머를 향하고 있다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 199.60포인트(2.25%) 오른 9063.84에 거래를 마쳤다. 20.68포인트(0.23%) 오른 8884.92로 출발한 코스피는 개장 이후 상승폭을 키우며 낮 12시53분 9000.68을 달성해 처음 9천피를 찍었다. 이후 다시 하락하기도 했으나 금세 상승세를 되찾으며 9106.07까지 치고 올라갔다. 반면 코스닥은 전 거래일 대비 31.03포인트(3.01%) 내린 1000.93으로 장을 마감했다.

코스피가 사상 처음으로 9000포인트를 돌파 마감한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 199.60포인트(2.25%) 오른 9063.84로 마감했다. 뉴스1

9천피 달성의 주역은 외국인이었다. 외국인은 유가증권시장에서 1조2700억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 반면 기관과 개인은 각 7700억원, 3700억원을 내다 팔며 차익을 실현했다. 종목별로는 ‘코스피 투톱’ 삼성전자(+4.62%)와 SK하이닉스(+6.51%)의 상승세가 컸다. 특히 SK하이닉스는 장중 8.61% 오른 273만8000원까지 치솟아 전일 기록한 사상 최고가 기록(252만3000원)을 큰 폭으로 경신하기도 했다.



당초 이날 9천피 달성 가능성은 크지 않을 것으로 보였다. FOMC 회의 결과가 시장 예상보다 매파적이었던 탓에 뉴욕 증시가 일제히 하락했기 때문이다. 그러나 반도체 슈퍼사이클을 등에 업은 코스피의 상승세는 쉽게 꺾이지 않았다. 여기에 최근 미국과 이란의 종전 합의로 전쟁 위험이 크게 완화되며 투자심리가 되살아난 점도 9천피 돌파의 주요 배경으로 분석된다.



코스피는 지난해 하반기부터 가파른 상승세를 보이고 있다. 지난해 10월27일 처음 4000선을 돌파한 코스피는 올해 들어서 ‘오천피’부터 ‘구천피’까지 4700포인트 넘게 올랐다. 상승률로는 110%를 넘겨 전 세계 주요 지수 가운데 압도적 1위를 기록하고 있다.



코스피가 9천피 벽을 허물면서 1만피도 가시권에 들어왔다. 코스피가 단기간에 급등했지만, 견고한 실적 등 기초체력(펀더멘털)을 바탕으로 추가 상승 가능성이 크다는 게 증권가의 중론이다.



한지영 키움증권 연구원은 “전쟁 위험 완화로 인플레이션 부담이 낮아지고 있으며 다음 주 마이크론 실적, 7월 중 2분기 실적시즌 등 불안을 상쇄시킬 수 있는 이벤트들이 대기하고 있다”며 “현재는 밸류에이션 매력과 이익 모멘텀이 뒷받침되는 강세장이라는 점에서 코스피의 상승 추세가 유효하다”고 말했다.