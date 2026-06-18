한양대, ‘2027 QS 세계대학평가’ 155위…3년 연속 상승

한양대학교(총장 이기정)가 영국 글로벌 대학 평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 발표한 ‘2027 QS 세계대학평가’에서 세계 155위를 기록했다고 18일 밝혔다. 올해 평가는 세계 대학 8808개를 대상으로 했으며 한양대는 상위 1.8%에 해당한다. 한양대는 2025년 지표에서 162위, 2026년 159위에 이어 2027년 155위에 올랐다. 3년 연속 순위가 상승했다. 특히 올해 평가 대상 학교 수는 2023년 2462개교에 비해 3배 이상 증가하며 순위 경쟁이 심했다.

서울 성동구 행당동 한양대 전경. 한양대 제공

QS 세계대학평가는 학계 평판, 졸업생 평판, 교원당 논문 피인용, 교원 대비 학생 비율, 외국인 교원 비율, 외국인 학생 비율, 국제연구협력, 졸업생 취업 역량, 지속가능성으로 9개 항목을 종합해 순위를 결정한다. 이번 평가에서 순위를 끌어올린 건 한양대 국제연구협력(IRN)으로 전년보다 76계단 올랐다. 연구자 평판도(AR) 지표도 7단계 상승했다. 한양대는 그간 활성화한 다학제적 융합연구 및 국제 공동연구 확대가 반영됐다고 평가했다.

한양대는 에너지·환경·반도체·인공지능(AI) 등 미래 전략 분야를 아우르는 융합연구 인프라를 체계적으로 구축해왔다고 밝혔다. 인프라는 한양대 서울캠퍼스 한양에너지환경연구원, 한양생명과학기술원, 한양스마트반도체연구원 등 10개 연구원으로 구성됐다.

한양대는 교육부 ‘두뇌한국21(BK21) 사업’과 4단계 BK21 대학원혁신사업 지원도 순위 상승 요인으로 꼽았다. 한양대는 정부 사업 지원을 통해 대학원 중심의 연구 집약적 구조를 만들었다고 밝혔다.

이기정 총장은 “이번 결과는 융합연구 인프라 확충과 국제 공동연구 생태계 조성, 그리고 BK21을 통한 연구 인재 육성에 기울인 대학 구성원 모두의 헌신 덕분”이라며, “앞으로도 세계 수준의 연구중심대학으로서 글로벌 학술 커뮤니티에서의 위상을 지속해서 강화해 나가겠다”고 밝혔다.