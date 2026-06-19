김여정, G7 비핵화 성명에 발끈… “핵보유, 반드시 고수할 핵심이익”

‘北 완전한 비핵화’ 의지 표명에

“비핵화는 불퇴의 선” 반발 담화

김여정(사진) 북한 노동당 총무부장이 “핵보유를 핵심이익”으로 규정하며 주요 7개국(G7) 정상회의가 공동성명에서 ‘완전한 비핵화’를 촉구한 데 대해 “최악의 재앙적 선택이 될 것”이라고 강하게 반발했다.



김 부장은 18일 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 “미국을 비롯한 서방국가들은 조선민주주의인민공화국(조선)에 대한 무근거한 정치적 비난수사를 남발하면서 시대착오적인 ‘비핵화’ 주장을 또다시 반복했다”며 “세계의 평화와 안전, 국제핵전파방지제도를 파괴하는 주범인 G7은 조선의 주권적 선택을 논할 자격도, 거스를 권리도 없다”고 비난했다. 이어 “핵은 공화국법이 부여한 주권수호의 강위력한 수단이며 평화보장의 초석”이라며 “핵보유는 반드시 고수해야 할 우리의 핵심이익이며 ‘비핵화’는 절대로 넘어설 수 없는 불퇴의 선”이라고 핵보유를 거듭 정당화했다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령 등 G7 정상들은 17일(현지시간) 공동성명에서 “우리는 북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 깊은 우려를 표명한다”며 “유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 우리 의지를 재확인한다”고 밝힌 바 있다.



북한은 최근 우리 정부와 국제사회의 한반도 관련 언급, 특히 ‘비핵화’와 관련해 민감하게 반응해왔다. 지난 13일 한·유럽연합(EU) 정상회담 공동성명, 한·미 핵협의그룹(NCG) 회의와 미·일 간 확장억제대화(EDD)에서 북한 비핵화를 언급한 데 대해 같은 날 두 차례 북한 외무성 명의 담화를 냈을 정도다. 김 부장의 이날 담화 역시 이러한 기조의 연장선상에 있다. 특히 외무성 담화보다 정치적 무게가 큰 김 부장 명의의 담화를 통해 비핵화 논의 거부 입장을 재차 강조하며 관련 논의에 확실하게 선을 그으려는 의도로 해석된다.



북한과 관계 강화를 이어가고 있는 중국도 이날 한·미·일의 확장억제 강화 움직임에 경계심을 드러냈다. 린젠 중국 외교부 대변인은 이날 NCG 회의와 EDD에 대해 “미국과 일본 등이 확장억제를 강화하는 동향에 심각한 우려를 표한다”고 말했다.