고물가에 ‘짧은 여행’이 대세…“해외보다 국내, 관광보다 휴식”

10명 중 7명 “여름 휴가 간다”…성수기 7월말 ~ 8월초 집중

여행지 선택 기준은 '휴식·힐링', 강원도 1위·제주도 2위

국민 10명 중 7명이 올여름 휴가를 계획하고 있는 것으로 나타났다. 다만 고물가와 여행 비용 부담이 이어지면서 장거리 해외여행보다는 국내나 근거리 여행지를 선택하고, 휴가 기간도 줄이는 등 비용을 아끼려는 소비 패턴이 뚜렷해지고 있다.

부산 해운대구 해운대해수욕장을 찾은 시민과 관광객들이 물놀이를 즐기고 있다. 뉴시스

데이터 전문 기업 PMI가 전국 만 20~59세 성인 남녀 1000명을 대상으로 지난 5일부터 10일까지 실시한 ‘2026년 여름휴가 관련 조사’ 결과, 응답자의 71.8%가 “여름휴가 계획이 있다”고 답했다고 18일 밝혔다. 이는 지난해보다 2.7%포인트 증가한 수치다.

휴가 출발 시기는 7월 말~8월 초가 35.9%로 가장 많았다. 이어 8월 중·하순(21.5%), 7월 초~중순(21.3%), 9월 이후 늦은 휴가(10.5%) 순으로 조사됐다.

반면 휴가 기간은 짧아지는 추세를 보였다. 1~2박이 42.2%로 가장 많았고, 3~4박이 39.1%를 차지했다. 5박 이상 장기 휴가는 8.9%에 그쳤다. 지난해와 비교하면 1~2박은 4.1%포인트 늘어난 반면 5박 이상은 4.7%포인트 감소했다. 휴가 시기는 성수기에 집중되지만 체류 기간은 줄어드는 모습이다.

◆ 해외보다 국내…강원도·제주도 인기

휴가지는 국내를 선택한 응답자가 74.2%로 압도적이었다. 해외 근거리 여행(20.8%)과 장거리 여행(2.8%)을 합친 비중보다 두 배 이상 높았다.

국내 인기 여행지로는 강원도가 33.0%로 1위를 차지했고, 제주도(18.9%), 부산(9.0%), 서울(5.9%), 여수(5.0%), 통영(4.0%), 경주(3.8%), 전주(2.0%) 등이 뒤를 이었다.

여행지를 고를 때 가장 중요한 기준은 ‘휴식·힐링이 가능한 환경’이었다. 단일 응답 기준으로 28.7%가 이를 꼽았으며, 비용 대비 효율성(22.7%), 접근성과 이동 편의성(20.7%)이 뒤를 이었다.

복수 응답에서도 휴식·힐링 환경(51.1%)이 가장 높은 비중을 차지했고, 접근성(46.8%)과 가성비(46.2%)가 비슷한 수준으로 나타났다.

◆ “숙박비 부담 가장 커”…비용 아끼려 국내 여행 선택

올여름 휴가 비용이 부담된다고 답한 응답자는 45.7%였다. 보통이라는 응답은 41.3%, 부담되지 않는다는 응답은 13.0%에 그쳤다.

비용 부담의 가장 큰 원인으로는 성수기 숙박요금 인상(53.4%)이 꼽혔다. 이어 개인 소득 감소와 경제적 불안감(19.7%), 항공 유류할증료 인상에 따른 항공권 가격 상승(16.2%), 원·달러 환율 상승(9.4%) 순이었다.

실제로 응답자의 66.3%는 올해 항공 유류할증료 인상이 여름휴가 계획에 영향을 미쳤다고 답했다.

비용을 줄이기 위한 방법으로는 장거리 대신 근거리 여행지를 선택한다는 응답이 36.5%로 가장 많았고, 해외 대신 국내 여행을 택한다는 응답도 36.1%에 달했다. 이어 성수기를 피해 일정을 조정한다(28.7%), 저비용항공사 이용(14.9%), 숙박 등급 하향(14.1%), 할인 쿠폰 활용(8.2%) 등이 뒤를 이었다.

◆ 올여름 휴가 키워드는 ‘회복’

올여름 가장 원하는 휴가 스타일은 ‘완전한 휴식과 힐링’이었다. 응답자의 54.1%가 이를 선택했으며, 미식·로컬 문화 탐방(26.5%), 액티비티·체험(10.2%), 웰니스(4.2%), 워케이션(3.4%) 순으로 나타났다.

특히 40대(57.2%)와 50대(63.6%)는 휴식 중심의 여행을 선호하는 경향이 두드러졌으며, 20~30대는 미식과 체험 활동에 상대적으로 높은 관심을 보였다.

이번 조사 결과는 고물가 속에서도 여름휴가 수요는 유지되고 있지만, 소비자들은 장거리 여행과 장기 휴가를 줄이는 대신 가까운 곳에서 비용 부담을 낮추고 충분한 휴식을 취하는 방향으로 여행 방식을 바꾸고 있음을 보여준다. ‘많이 보고 많이 이동하는 여행’보다 ‘잘 쉬는 여행’이 올여름 휴가의 새로운 기준으로 자리 잡고 있는 셈이다.

피앰아이 관계자는 “고물가와 여행 비용 부담이 이어지고 있지만 소비자들은 휴가를 포기하기보다 여행 방식과 목적지를 바꾸는 방식으로 대응하고 있다”며 “올여름은 장거리 여행보다 가까운 곳에서 충분한 휴식을 취하는 여행이 핵심 트렌드로 자리 잡고 있다”고 말했다.