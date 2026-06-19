뉴욕증시, 반도체주 강세에 일제히 상승…나스닥 1.9%↑

반도체주 상승 주도…인텔 장중 11% 급등

미국 뉴욕증시가 반도체를 비롯한 기술주 강세와 중동 정세 완화에 따른 국제유가 하락에 힘입어 일제히 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 객장에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. AFP연합뉴스

18일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 72.15포인트(0.14%) 오른 5만1564.70에 거래를 마쳤다.

대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 80.51포인트(1.09%) 상승한 7500.61에 마감했다.

기술주 중심의 나스닥종합지수는 496.28포인트(1.91%) 급등한 2만6425.64를 기록하며 3거래일 만에 반등에 성공했다.

이날 증시는 중동 지역 긴장 완화에 따른 투자심리 개선이 상승세를 이끌었다. 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 서명하고 호르무즈 해협의 통항 정상화에 나서면서 원유 공급 차질 우려가 완화됐다.

이에 따라 국제유가(WTI)는 배럴당 73달러대 중반까지 하락했고, 미국 휘발유 평균 가격도 지난 3월 30일 이후 처음으로 갤런당 4달러 아래로 떨어지면서 에너지 비용 부담 완화 기대를 키웠다.

시장에서는 전날 연방공개시장위원회(FOMC) 결과로 제기됐던 연내 추가 금리 인상 가능성이 여전히 부담 요인으로 남아 있지만, 중동발 지정학적 리스크 완화가 이를 상당 부분 상쇄한 것으로 분석했다.

종목별로는 반도체와 대형 기술주의 강세가 두드러졌다. 인텔은 애플과의 반도체 협력 기대감이 부각되며 장중 11% 넘게 급등했다. 캐터필러와 디즈니, 아마존 등 주요 종목도 일제히 상승하며 지수 오름세를 뒷받침했다.

반면 IBM과 셰브론, 존슨앤드존슨 등 일부 방어주와 에너지주는 차익 실현 매물이 나오면서 약세를 보였다.