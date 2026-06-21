반도체 열풍에 올라탄 롯데화학군… 스페셜티 공략 박차

롯데화학군, 반도체 소재 경쟁력 강화

한덕화학 평택 TMAH 공장 착공

롯데화학군이 국내 반도체 클러스터 확대에 맞춰 평택에 핵심소재 생산거점을 구축하고 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응한다. 중국발 공급과잉으로 어려움을 겪는 범용 석유화학제품 중심 사업구조를 벗어나 부가가치가 높은 ‘스페셜티’ 상품 비중을 높이는 데 박차를 가하고 있다.

한덕화학 평택공장 조감도. 롯데화학군 제공

롯데화학군 계열사인 한덕화학은 경기도 평택 포승(BIX)지구에서 반도체·디스플레이용 현상액(TMAH, 수산화테트라메틸암모늄) 생산공장 착공식을 19일 개최했다. 현상액(TMAH)은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 미세 회로 패턴을 형성하는 현상 공정에 필수적인 핵심 소재다.

한덕화학은 총 1300억 원을 투자해 평택 포승지구 내 약 3만2216㎡(9746평) 부지에 반도체용 현상액 생산 설비를 확대한다. 고객사 증설 일정에 맞춰 단계적으로 라인을 확대해 나갈 계획이다. 글로벌 1위 반도체 현상액 제조사인 한덕화학은 1995년 롯데정밀화학과 일본 도쿠야마가 합작해 세운 회사다. 2020년부터는 롯데케미칼과 도쿠야마가 50대 50 지분을 보유 중이다.

한덕화학은 국내 유일의 반도체 현상액 생산 기업이다. 롯데정밀화학과 함께 기초원료(TMAC)부터 완제품(TMAH)까지 수직계열화를 구축해 안정적인 공급 체계를 확보하고 있다. 한덕화학은 국가전략기술 사업화 시설로도 선정됐으며, 고순도의 반도체용 현상액은 현재 한국과 대만, 일본, 미국만 생산이 가능하다.

한덕화학은 울산과 평택으로 생산거점을 이원화해 글로벌 수급 변동성에도 안정적으로 대응할 수 있는 체계를 확대하고 물류 효율성과 공급 대응 속도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이날 평택공장 착공식에는 노준형 롯데지주 대표, 이영준 롯데화학군 총괄대표, 정승원 롯데정밀화학 대표, 안효택 한덕화학 대표를 비롯해 요코타 히로시 일본 도쿠야마 회장과 김능식 경기경제자유구역청장, 이성호 평택부시장 등 롯데그룹과 일본 협력기업, 지자체 및 기업 관계자 70여 명이 참석했다.

이영준 롯데화학군 총괄대표는 축사를 통해 “평택공장 착공은 미래 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자이자 롯데그룹의 첨단소재 사업을 강화하는 중요한 발판”이라며, “울산에 이어 평택까지 생산거점 이원화를 통해 안정적인 공급 체계를 확보하며 국내 반도체 클러스터의 공급망 안정성을 강화할 것으로 기대한다”고 말했다.

요코타 히로시 일본 도쿠야마 회장은 “이번 평택공장은 고품질 소재를 안정적으로 공급함으로써 향후 반도체 산업의 발전에 기여할 것으로 확신한다”고 밝혔다.

김능식 경기경제자유구역청장은 “한덕화학 평택 공장 착공은 국내 유일의 반도체용 현상액 제조기업이 경기경제자유구역에 수도권 생산거점을 마련한다는 점에서 매우 큰 의미가 있다”며 “한덕화학의 투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.