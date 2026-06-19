하이트진로, 시애틀 한국문화축제·대표팀 응원전 참여

현지시간 18일 오후 1시부터 시애틀 ‘스페이스 니들’ 앞 야외광장 진행

하이트진로는 미국 시애틀에서 열린 ‘한국문화축제’에 후원사로 참여하며 ‘진로(JINRO)’의 글로벌 브랜드 인지도를 높이고, 한국 소주의 매력을 알린다고 19일 밝혔다. K컬처 행사와의 시너지로 현지 소비자와의 접점을 확대하고, 미국 내 K주류 선도 기업으로서의 확고한 입지를 다지겠다는 전략이다.

18일(현지시간) 오후 1시부터 시애틀의 랜드마크인 ‘스페이스 니들’ 앞 야외광장에서 열린 ‘한국문화축제’는 LA한국문화원, 광역시애틀한인회, 시애틀총영사관이 공동 주관하는 첫 대규모 K컬처 행사이다. K팝 및 국악 공연, 한복 패션쇼, K뷰티, 한식 체험 등 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있는 축제로, 특히 한국과 멕시코의 국가대표팀 경기를 함께 관람하며 대규모 거리 응원전을 진행해 분위기를 더할 예정이다.

시애틀 한국문화축제 현장 사진. 하이트진로 제공

하이트진로는 이번 축제 현장에서 진로(JINRO) 음용 기회 및 차별화된 거리 응원을 지원한다. 행사장 내 ‘비어가든’에 유일한 한국 주류사로 참가해 △참이슬 후레쉬 △참이슬 오리지널 △청포도에이슬 △레몬에이슬 등 총 4종의 제품을 선보인다.

또한 진로 로고가 새겨진 응원 도구 및 편의 용품들을 제공해 응원전을 함께하고, 두꺼비 캐릭터를 활용한 포토존을 운영해 현장 전역에서 자연스럽게 브랜드를 경험하고 축제 분위기를 만끽할 수 있도록 기획했다.

하이트진로는 이번 행사 외에도 캘리포니아, 뉴욕 등 미국 주요 지역의 주류 판매 매장에서 진로와 함께하는 대한민국 국가대표 경기 단체 응원 행사를 진행하며 현지 소비자들과 뜨거운 스포츠 경기의 열기를 이어갈 계획이다. 행사 기간에는 응원 판촉물 키트 배포와 함께 매장별 응원 세트메뉴를 운영할 예정이다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “대규모 한국문화축제와 세계적인 축구 이벤트를 계기로 한국 No.1 소주 브랜드 진로를 미국 현지 소비자들에게 알리게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 K주류를 선도하는 기업으로서 소주가 세계인이 즐기는 대중적인 주류 카테고리로 자리잡도록 성장시키는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.