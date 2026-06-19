20일까지 전국에 많은 비…행안부, 관계기관 상황점검

19일 밤∼20일 오전 남부에 시간당 30∼50㎜ 내리기도

행정안전부는 20일까지 전국에 많은 비가 쏟아질 것으로 예상됨에 따라 19일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 대책 회의를 개최했다고 밝혔다.



기상청에 따르면 비는 이날 제주에서 시작해 늦은 오후 호남, 밤 전국으로 확대돼 20일 오후까지 전국적으로 내릴 전망이다. 중부지방과 경북, 제주는 20일 밤까지, 강원산지·동해안은 21일 낮까지도 비가 이어지겠다.

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 19일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 호우 대비 관계기관 대책 회의를 주재하며 기관별 호우 대비 상황을 점검하고 있다. 행정안전부 제공

특히 19일 밤과 20일 오전 사이 제주도와 남해안, 지리산 부근에는 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치기도 하겠으며, 시간당 30∼50㎜의 매우 강하고 많은 비가 퍼붓겠다.



김 본부장은 이날 회의에서 호우 피해가 우려되는 급경사지, 산사태취약지역, 과거 피해 발생지역 등에 대한 사전점검과 예찰을 강화하고 빗물받이 막힘으로 인한 침수가 발생하지 않도록 배수시설을 점검했다.



아울러 지하차도와 하천변 산책로 등 침수우려지역은 사전에 통제하고 위험 상황이 발생하면 긴급재난문자를 통해 인근 주민에게 대피 명령을 신속하게 전달할 것을 주문했다.



김 본부장은 "최근 기후변화로 예측하기 어려운 국지성 호우가 내릴 가능성이 큰 만큼 기상 상황을 예의주시하겠다"며 "국민께서도 안전을 위해 취약 시간대 외출이나 위험지역 접근을 자제하고 기상정보를 수시로 확인해달라"고 당부했다.



행안부가 배포하는 호우·태풍 국민 행동 요령에 따르면 많은 비가 올 것으로 예상될 때는 산비탈과 급경사지를 피하고 야외활동을 자제하는 것이 좋다.



호우 인명 피해는 오전 6시와 낮 12시 사이 주로 발생하고, 침수 사고는 이동하거나 재해예방 활동을 하다가 당하는 경우가 많았다.

<연합>