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CJ올리브영, 신상품 전용관 ‘올영신상’ 신설…신생 브랜드 성장 기회 넓힌다

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김희정 기자 hee@segye.com
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CJ올리브영이 모바일 앱 내 신상품 전용페이지 ‘올영신상’을 오픈했다고 20일 밝혔다.

 

‘올영신상’은 우수한 신상품을 적극 발굴해 고객에게 최신 뷰티·웰니스 트렌드를 가장 먼저 제안하고자 기획됐다. 특히 K뷰티 인큐베이터로서 잠재력 있는 브랜드들이 고루 조명받을 수 있도록 별도의 노출 영역을 확보하고 실질적인 마케팅 지원을 강화하는 데 주안점을 뒀다.

올리브영 신상품 전용페이지 ‘올영신상’ 대표 이미지.  CJ올리브영 제공
올리브영 신상품 전용페이지 ‘올영신상’ 대표 이미지.  CJ올리브영 제공

실제 올영신상 페이지를 통해 소개된 신생 브랜드 상품들이 초반부터 의미 있는 성과를 거두고 있는 것으로 확인됐다. 사전 운영 기간(8일~17일) 동안 올영신상에서 소개된 신상품의 매출은 지난달 같은 기간 동일 상품들의 매출보다 35% 높게 나타났다. 신상품을 별도 공간에 큐레이션함으로써 상품 출시 초기부터 소비자의 주목을 받을 수 있었던 것으로 분석된다.

 

‘올영신상’ 페이지는 신상품을 다양한 방식으로 소개하는 여러 특화 코너들로 구성돼 있다. 최근 3개월 내 출시된 상품 300여 개를 카테고리별로 제안하는 ‘신상 리와인드’와 신상품 출시 예정 브랜드와 프로모션 정보를 미리 확인할 수 있는 ‘신상 캘린더’가 대표적이다. 또한 핵심 신상품을 쉽고 재미있게 풀어내 탐색의 재미를 더한 기존 매거진 콘텐츠와 인디 브랜드 신제품을 할인가에 선구매할 수 있는 ‘공들여 구해온 펀딩‘ 코너를 편입시켜, 고객이 신상품 탐색부터 합리적인 구매까지 한 공간에서 해결할 수 있도록 했다.

 

‘올영신상’에서는 매월 4주차에 신상품과 신규 입점 브랜드 상품을 할인하는 ‘올영신상위크‘ 행사도 선보일 계획이다. 이번 달에는 오는 22일부터 5일간 진행되며, △나르카 △바이오가 △쏘내추럴 △아리얼(이상 가나다순) 등 4개 브랜드가 참여한다. 행사 기간 할인 쿠폰과 함께 리뷰를 작성한 고객에게는 추가 포인트를 제공한다.

 

올리브영 관계자는 “‘올영신상’은 소비자들이 새로운 트렌드를 가장 먼저 발견하는 곳이자 브랜드에게는 신상품을 효과적으로 소개하는 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 차별화된 큐레이션을 통해 다양한 K뷰티·웰니스 브랜드가 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

김희정 기자

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