도끼 "정신 건강 문제로 활동 뜸해져…은퇴 권유 받아"

래퍼 도끼가 "정신 건강 문제로 활동이 뜸했다"고 했다.

도끼는 18일 유튜브 채널 '홈 룸 쇼'(HOME ROOM SHOW)에 출연해 최근 열애를 인정한 가수 이하이와의 관계와 활동 공백에 관해 이야기를 나눴다.

래퍼 도끼. '홈 룸 쇼' 유튜브 캡쳐

도끼는 한동안 활동이 뜸했던 이유에 대해 "유명인으로서 대중적인 삶이 싫었다. 외식도 운전도 못 했다"고 말했다.

그는 "이건 사람들이 모르는 이야기인데 한국에 이사 와서 아팠다"며 "정신 건강 문제가 있어서 극단적 선택을 하고 싶은 충동에 시달리기도 했다"고 말했다.

이어 "정신 건강 문제로 인해 이사를 가야만 했다. 모든 심리치료사랑 상담사들이 나보고 은퇴해야 한다고 하더라"라고 했다.

또 "무대 백스테이지에서 구토할 만큼 컨디션이 좋지 않았다"고 했다.

도끼는 "나는 내향형인데 남들한테 내향적인 걸 보여주고 싶지 않은게 내 약점이다. 그래서 밤에는 지친다. 매일 연기하는 것처럼 살아가니까"라고 말했다.

그는 "오래전부터 이하이의 팬이었고 함께 음악을 하고 싶다는 생각이 있었다"고 했다.

도끼는 "2014~2015년쯤 처음 만났고 음악 작업 하면서 가까워졌다. 사귈 뻔한 시기도 있었지만 당시 내 건강이 좋지 않아서 관계가 이어지지 않았다"고 했다.

한편 두 사람은 2022년부터 교제를 시작했으며 지난 3월 공식적으로 연애 사실을 인정했다.

<뉴시스>