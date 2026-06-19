한국과 일본의 데이팅 앱 이용자들 사이에서 대도시보다 소도시 거주자들의 매칭 확률이 더 높으며 대화의 깊이도 더 깊다는 분석이 나왔다.

19일 소셜 디스커버리 서비스 위피를 운영하는 엔라이즈가 공개한 '한일매칭 트렌드' 결과에 따르면 한국 사용자 기준 데이팅 앱에서 매칭률이 가장 높은 지역은 경기 수원시가 1위를 차지했다. 이어 ▲서울 강남구 ▲경기 고양시 ▲서울 관악구 ▲부산 부산진구 순으로, 인구가 밀집된 거대 광역 지자체보다 비교적 규모가 작은 소도시나 특정 자치구 중심으로 매칭이 활발하게 이뤄지는 경향을 보였다.

해당 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물과 장소와는 관련이 없습니다. 구글 제미나이 생성 이미지

특히 지역 규모가 작을수록 이용자 간 소통은 한층 더 긴밀해지는 것으로 분석됐다. 대화의 지속성을 가늠할 수 있는 평균 메시지 수를 비교한 결과, 소도시 이용자들의 평균 메시지 송수신량이 대도시 이용자보다 2.8배나 더 많았다.

이러한 소도시 중심의 매칭 트렌드는 모바일 환경과 지역 기반 네트워킹에 익숙한 젊은 층이 주도하고 있는 것으로 나타났다.

일본 소도시 이용자를 기준으로 조사한 결과, 전체 이용자 중 20대가 차지하는 비중이 66%로 과반을 훌쩍 넘겼다. 이들의 평균 연령은 28.8세로 집계됐다. 트렌드에 민감한 20대 후반 청년층이 오프라인 만남의 한계를 극복하기 위해 소도시 매칭 서비스를 적극적으로 소비하고 있는 것으로 풀이된다.

<뉴시스>