“기내식만 유명한 게 아니었다”…대한항공 ‘하늘 위 와인 맛집’

대한항공이 세계 최고 권위의 항공사 와인 경연대회에서 6개 부문을 수상했다.
대한항공은 영국 여행 전문지 ‘비즈니스 트래블러’가 주최하는 ‘셀러스 인 더 스카이 어워즈 2026’에서 금메달 1개, 동메달 4개, 특별상 1개를 수상했다고 19일 밝혔다.
이번 대회에서 대한항공 일등석 디저트 와인인 ‘샤또 기로 2022’는 퍼스트 클래스 디저트 와인 부문 1위에 오르며 금메달을 얻었다. 총 94점을 받은 해당 와인은 심사위원단으로부터 깊은 질감과 풍부한 향, 디저트와의 뛰어난 조화가 돋보인다는 평가를 받았다.
일등석 레드 와인인 ‘쉐이퍼 원 포인트 파이브 2023’와 프레스티지석 샴페인 ‘팔머 앤 코 그랑 떼루아 2015’는 각각 퍼스트 클래스 레드 와인 부문과 비즈니스 클래스 스파클링 와인 부문 3위에 올라 동메달을 받았다.
대한항공은 퍼스트 클래스 및 비즈니스 클래스 와인의 종합 점수에서도 높은 평가를 받아 ‘퍼스트 클래스 와인 셀러 인 더 스카이’와 ‘비즈니스 클래스 와인 셀러 인 더 스카이’ 부문에서 각각 동메달을 수상했다.
또한 일등석에서 제공하는 ‘크룩 그랑 뀌베 173 에디션’은 심사위원단의 특별한 호평을 받아 특별상을 받았다.
셀러스 인 더 스카이 어워즈는 1985년 시작된 세계적인 항공사 와인 평가 대회로, 전 세계 항공사의 상위 클래스 와인을 대상으로 저명한 와인 전문가들이 블라인드 시음 심사를 통해 수상작을 선정한다.
대한항공은 현재 일등석 20종, 프레스티지석 30종을 포함해 전 객실에서 총 61종의 와인을 제공하고 있다. 기내 환경과 기내식과의 조화를 고려해 와인을 선정하고 있으며, 신규 와인은 동일 노선 이용객도 다양한 와인을 경험할 수 있도록 순환 운영하고 있다.
대한항공 관계자는 “고객들에게 하늘 위에서도 수준 높은 미식 경험을 제공하기 위해 와인 선정과 서비스 품질 향상에 지속적으로 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 차별화된 기내 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.