김경욱, 다나카 사칭男에 경고…"웃고 넘길 문제 아냐"

코미디언 김경욱이 자신의 부캐릭터 다나카를 사칭하고 다니는 이에게 경고했다.

김경욱은 18일 자신의 소셜미디어에 "문제가 심각하네요"라며 장문의 글과 영상을 올렸다. 함께 공개된 영상에는 김경욱의 부캐릭터 다나카와 비슷한 헤어스타일과 의상을 한 남성이 시민들과 사진을 찍거나 소통하는 모습 등이 담겼다.

코미디언 김경욱이 자신의 부캐릭터 다나카와 김홍남을 사칭하고 다니는 이에게 경고했다. 김경욱 인스타그램 캡처

그는 "그냥 조용히 넘어가고 싶었고, 괜히 일을 키우고 싶지도 않았다. 그래서 그동안은 그냥 두었다"며 "하지만 제보가 계속 들어오고 있고, 실제로 혼란을 겪는 분들이 생기고 있는 만큼 더 이상은 안 되겠다"고 밝혔다.

김경욱은 "저렇게 다나카를 사칭해서 어린 친구들을 속여 사진을 찍어주고 있다는 제보를 여러 차례 받았다"며 "또 DM으로 다나카인 척하며 버스킹을 하고 후원을 받거나 돈을 모금하고 있다는 이야기도 계속 들어오고 있다"고 주장했다.

이어 "처음에는 저도 대수롭지 않게 생각했다. 설마 사람들이 진짜라고 믿겠어 싶었다"면서도 "생각보다 많은 분들이 DM을 보내오셨다. '저 사람이 진짜 다나카인가요?' '포항에서 다나카를 봤다고 하는데 맞나요?' '다나카가 버스킹을 하면서 후원을 받고 있다는데 사실인가요?' 이런 문의와 제보가 계속 들어오기 시작했다"고 설명했다.

그는 "생각보다 많은 분들이 혼란을 겪고 계시다는 것을 깨달았다"며 "더 이상은 그냥 넘어갈 수 없겠다고 판단했다"고 했다.

김경욱은 과거 가수를 사칭해 영리 활동을 한 사례를 언급하며 "이런 일은 그냥 웃고 넘어갈 문제가 아니라는 것을 잘 알고 있다. 가만히 두면 피해를 보는 건 결국 팬분들이고, 더 큰 혼란이 생길 수도 있기 때문에 이렇게 말씀드리게 됐다"고 말했다.

또 특정 활동명을 언급하며 "포항에서 가짜 김홍남, 가짜 다나카로 활동하고 있는 분을 보신다면 제발 이제 그만하시라고 꼭 말씀해 달라"고 했다.

김경욱은 "2년 전 제 행사에 오셔서 김홍남을 따라 해도 되냐고 물어보셨고, 팬분인 것 같아 흔쾌히 허락해 드렸다"며 "하지만 그것은 어디까지나 재미로 따라 하는 것을 허락한 것이지, 유튜브 라이브를 켜고 김홍남인 척하며 돈을 벌고, 사람들을 혼란스럽게 만들고, 영리 활동을 하는 것까지 허락한 것은 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "패러디와 사칭은 엄연히 다르다. 팬으로서 재미있게 따라 하는 것까지는 이해할 수 있다"며 "하지만 본인에게 불편하다는 의사를 분명히 밝혔음에도 계속해서 다나카와 김홍남을 사칭하고, 사람들을 속이고, 혼란을 주며 영리 활동을 하는 것은 더 이상 웃고 넘어갈 문제가 아니다"라고 했다.

김경욱은 "다시 한번 정중하게 부탁드린다. 이제는 정말 그만해 달라"며 "틱톡, 인스타그램, 유튜브 등에 올라와 있는 영상과 사진 중 일반 분들께서 다나카와 김홍남으로 오인할 수 있는 콘텐츠들은 모두 내려주시길 부탁드린다"고 요청했다.

끝으로 그는 "만약 이후에도 다나카와 김홍남을 사칭하며 영리 활동을 하거나 사람들을 속이는 행위가 계속된다면, 더 이상 좌시하지 않고 필요한 조치를 검토할 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드린다. 이 글과 영상이 마지막 경고가 되기를 바란다"고 덧붙였다.

김경욱은 유튜브 채널 '나몰라패밀리 핫쇼' 등을 통해 일본인 호스트 콘셉트의 부캐릭터 다나카로 인기를 얻었다.

<뉴시스>