윤두준, 韓 멕시코전 패배에 탄식…"이길 수 있었는데 너무 아쉽다"

그룹 하이라이트 멤버 윤두준이 대한민국 축구대표팀의 멕시코전 경기력에 아쉬움과 응원을 전했다.

윤두준은 19일 유튜브 채널 'OFFICIAL HIGHLIGHT'를 통해 '[입중계] 대한민국 VS 멕시코 | 하이라이트 윤두준 2026 북중미 월드컵' 라이브 방송을 진행했다.

축구 팬으로 알려진 윤두준은 이날 대한민국과 멕시코의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 경기를 지켜보며 시청자들과 소통했다.

경기 종료 후 윤두준은 "아쉽네요. 충분히 승리를 노려볼 만했는데 너무 아깝다"고 말했다.

이어 "그래도 월드컵 끝난 거 아니니까 박수 쳐줍시다. 우리 선수들한테 누구보다 힘들었을 테니까"라며 "너무 고생하셨다. 경기력은 너무 좋았다"고 선수들을 격려했다.

윤두준은 "오히려 저는 멕시코가 많이 주도하는 그림이 나올 것 같았는데, 우리나라가 주도하는 순간들도 굉장히 많았다"며 "일방적인 응원 속에서도 주눅 들지 않고 우리나라가 하려는 플레이를 했다는 것에 있어서 굉장히 긍정적으로 봤다"고 평가했다.

그는 실점 상황에 대해서도 "잘 안 나오는 실수긴 한데 어쩔 수 없다. 소통하기 힘들었을 것 같다"며 "해볼 만해서 아쉬운 거다. 너무 압도적이었으면 화만 날 텐데 잘했다"고 말했다.

윤두준은 다음 경기의 중요성도 언급했다. 그는 "이제 우리는 남아공 잡아야죠"라며 "이겨야 된다. 진짜 어지러워진다"고 했다.

또 "초반에 딱 좋았다. 전반전까지 분위기 너무 좋았다"며 "홈 어드밴티지와 응원의 차이, 딱 그 정도로 진 것 같다. 비슷했다"고 아쉬움을 드러냈다.

그러면서 "선수들이야 당연히 힘들겠지만 우리까지 부정적으로 생각할 필요는 없다. 충분히 잘했다고 본다"며 "댓글도 부정적으로 하시는 건 추천드리지 않는다"고 했다.

윤두준은 "지금 우리나라 나쁘지 않다. 저는 굉장히 긍정적인 마음을 갖고 일주일을 준비하고 다음 남아공전 때 뵙도록 하겠다"고 덧붙였다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 이날 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 졌다. 멕시코는 후반 루이스 로모의 결승골로 승리했다.

한국은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 에스타디오 BBVA에서 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치른다.

<뉴시스>