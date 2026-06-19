[월드컵] 김민재 "눈에 띄게 좋아진 경기력…실수 연연 말고 앞만 봐야"

멕시코에 0-1 아쉬운 패배로 조 1위 불발…"누구나 실수할 수 있어"

홍명보호의 '괴물 수비수' 김민재가 아쉬운 패배 속에서도 동료의 실수를 감싸며 팀 분위기를 굳건히 다잡았다.



홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 패했다.

대한민국 축구국가대표팀 김민재가 18일(현지시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 드리블을 하고 있다.

팀의 든든한 최후방으로 선발 출전해 90분 풀타임을 소화한 김민재는 상대의 거센 역습을 묵묵히 차단하며 수비진을 이끌었다.



경기 후 공동취재구역(믹스트존)에서 만난 김민재는 "1차전도 그렇고 오늘 경기 역시 선수들이 잘 해줬다고 생각한다"며 "월드컵 직전 다소 맞지 않았던 부분들도 본선에 돌입하면서 눈에 띄게 좋아졌다"고 긍정적으로 평가했다.



한국은 이날 전반까지 0-0으로 팽팽한 승부를 펼쳤으나, 후반 수비 실수로 결승 골을 헌납했다.



공중볼을 잡아내던 골키퍼 김승규가 수비수 이기혁과 엉켜 넘어지면서 공을 놓쳤고, 이를 루이스 로모가 오른발로 밀어 넣어 빈 골망을 갈랐다.



김민재는 "경기하다 보면 누구나 실수를 할 수 있고, 그로 인해 실점할 수도 있다"며 동료들을 감쌌다.



해당 실점 장면에 대해 선수들끼리 피드백을 나눴느냐는 질문에는 "굳이 그럴 필요는 없다고 생각한다"며 "사인이 조금 안 맞았을 뿐 실수는 언제든 나올 수 있다. 대수롭게 생각하지 말고 다음 경기에 조금 더 집중했으면 좋겠다"고 말했다.



이날 패배로 한국은 조 1위 통과는 무산됐지만, 32강 진출의 유리한 고지는 여전히 선점하고 있다.



1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거둔 한국은 1승 1패(승점 3)를 기록하며 조 2위를 유지했다.



조별리그 최종전인 남아프리카공화국과 비기기만 해도 2위 자리로 32강에 오를 수 있다.



김민재 역시 "남아공전이 당연히 쉽지 않겠지만, 반드시 이겨야 할 것"이라고 각오를 다졌다.



1, 2차전 연속 풀타임을 소화하며 상대 공격수들을 꽁꽁 묶은 김민재는 "회복하고 준비할 시간이 충분하기 때문에 체력적인 문제는 전혀 없다"고 전했다.



그는 팀의 수비 조직력에 대해 "이전보다 훨씬 좋은 경기력을 보여주고 있지만, 선수 간 간격이 조금 더 좁았으면 해서 매일 소통하고 있다"며 "내가 먼저 편하게 다가가니 후배들도 이제 조금 더 편하게 의견을 내고 있다"고 웃어 보였다.

<연합>