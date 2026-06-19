월드컵 응원 열기에 편의점 매출 급증…치킨·무알코올 맥주 인기

2026 북중미 월드컵이 편의점 매출을 끌어올렸다. 대한민국 대표팀의 조별리그 1차전이 열린 지난 12일 전국 편의점에서는 즉석 치킨과 안주류, 무알코올 맥주 등 응원 관람 관련 상품 판매가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

19일 유통업계에 따르면 지난 12일 편의점 GS25의 즉석 치킨인 ‘치킨25’ 매출이 1주일 전보다 약 2.2배(126.9%) 늘었다. 이어 스낵(21.1%), 안주(14.4%) 매출도 함께 증가했다.

시원한 음료나 주류를 즐기려는 수요가 늘면서 맥주 20.5%, 이온음료 18.6%, 소주 11.3% 매출도 커졌다. 얼음컵 매출은 39.4% 뛰었다.

편의점 CU에서는 김밥 25.6%, 도시락 23.4%, 삼각김밥 18.9%, 즉석치킨 15.5%, 스낵류 13.7% 등이 많이 팔렸다.

무알콜 맥주 31.1%, 맥주 23.0%, 생수 28.6%, 스포츠·이온 음료 24.3% 등의 매출도 급증했다. 아이스크림 매출은 35.5% 늘었다.

세븐일레븐에서도 무알콜 맥주 매출이 30% 증가했다. 이 외 냉장식품 25%, 과자 18%, 맥주 15%, 얼음컵 등 얼음 13% 순이었다. 간편식 매출은 12%, 즉석 치킨은 10% 증가했다.

이마트24에서는 탄산·스포츠음료(20%), 맥주(18%), 얼음 컵(13%) 제품군 매출 증가율이 높게 나타났다.

또 스낵 12%, 안주류 12%, 샌드위치 10%, 삼각김밥 10% 등 간편식도 많이 팔렸다.

편의점 업계는 간편식이나 음료를 즐기며 월드컵 경기를 즐기려는 고객들을 겨냥해 할인전을 진행하고 있다.

GS25는 치킨·피자·맥주·안주 제품군, CU는 캔맥주·커피·즉석 치킨 등을 할인한다.

세븐일레븐은 대한민국 대표팀 조별리그 2차전이 열리는 이날 도시락, 컵라면 등을 할인하는 ‘타임세일’ 행사를 연다.