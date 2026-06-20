해군, 서해·남해서 함대종합훈련…이지스함·초계기 투입

해군이 16∼19일 서해와 남해에서 함대종합전투훈련을 실시했다. 훈련에는 이지스구축함 등 수상함 20여 척과 해상초계기, 해상작전헬기, 공군 전투기 등이 참가했다.

이번 훈련은 서·남해 해역별 작전환경과 유형별 해상 상황에 따른 대응 절차를 숙달하기 위해 마련됐다. 해군은 각 함대의 전투준비태세를 점검하는 데 초점을 맞췄다.

남해상에서 진행된 함대종합전투훈련에서 해군 3함대와 기동함대 함정들이 16일 해상기동을 하고 있다. 해군은 이달 16일부터 19일까지 서해와 남해에서 함대종합전투훈련을 실시하며 전투준비태세를 확립했다. 해군 제공

서해 2함대 훈련에는 이지스구축함 ‘율곡이이함(DDG·7600t급)’과 구축함 ‘을지문덕함(DDH-Ⅰ· 3200t급)’ 등 수상함이 참가했다. P-3C와 P-8A 해상초계기, AW-159 및 링스(Lynx) 해상작전헬기, 공군 KF-16 전투기, 주한미군 AH-64E 아파치 공격헬기 등이 훈련에 참가했다.

2함대는 서해를 통해 침투하는 적 특수전 전력을 해상에서 격멸하는 해상대특수전부대작전(MCSOF)을 비롯해 합동 전자기전, 대잠수함전, 무인기 대응, 대함사격 등 실전적 훈련으로 전투준비태세를 다졌다.

남해 3함대 훈련에는 구축함 ‘충무공이순신함(DDH-Ⅱ·4400t급)’, 호위함 ‘전북함(FFG·2500t급)’ 등 수상함을 비롯해 P-3C와 P-8A 해상초계기, MH-60R 및 링스(Lynx) 해상작전헬기, 공군 KF-16 전투기 등이 투입됐다.

3함대는 해상교통로가 있는 남해에서 합동 전자기전, 대잠수함전, 대공종합사격, 기동군수 훈련 등을 실시했다. 부산항 통합항만방호훈련을 통해 주요 항만에 대한 통합방위태세도 점검했다.

훈련에 참가한 2함대 이창용 경기함장은 서해 북방한계선(NLL) 수호와 확고한 대비태세 유지를 강조했다. 3함대 최지형 전북함장은 남해가 주요 항만과 산업단지, 해상교통로가 위치한 중요 해역이라며 책임 해역에서의 작전 수행능력을 강화했다고 밝혔다.