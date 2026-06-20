美 관세 여파에 6년 만에 흑자 축소…중국엔 4년 연속 ‘적자 늪’

지난해 우리나라의 대(對)미국 경상수지 흑자 규모가 6년 만에 축소됐다. 미국 관세정책의 영향을 받은 탓이다. 대중국 거래에선 4년 연속 적자 행진을 이어갔다.

한국은행이 19일 발표한 ‘2025년 지역별 국제수지(잠정)’ 통계에 따르면 지난해 우리나라 경상수지 흑자는 1230억5000만달러로 전년(999억7000만달러)보다 확대됐다.

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국가별로 보면 대미 경상수지는 1114억2000만달러 흑자를 거뒀다. 다만 역대 최대였던 전년(1169억7000만달러)보다는 55억5000만달러가 줄었으며, 2019년 이후 5년 연속 증가하다가 지난해 감소로 전환했다. 부문별로 보면 상품수지 흑자(1119억8000만달러)가 반도체, 스마트폰 등 정보기술(IT) 품목 수출이 늘면서 전년(1092억2000만달러)보다 커졌다.

한은은 “관세 부과 대상 품목 수출이 줄었으나 IT 수출이 이를 만회하면서 상품수지 흑자 규모가 커졌다”고 설명했다.

대미 본원소득수지(160억5000만달러)와 본원소득수지 내 투자소득수지(156억4000만달러)는 전년(181억5000만달러·176억4000만달러)보다 흑자 규모가 줄었다. 해외 현지법인 영업이익이 줄고, 일부 국내 법인이 해외 본사에 거액 배당을 집행한 영향이다.

박성곤 한은 국제수지팀장은 “작년부터 대미 관세 영향이 크게 나타나면서 품목 관세가 부과된 일반 기기, 자동차, 철강 등 항목을 중심으로 수출이 감소했다”고 설명했다.

대중국 경상수지는 234억5000만달러에서 253억2000만달러로 적자 규모가 커졌다. 2022년 이후 4년 연속 적자 행진이다. 상품수지 적자(-338억4000만달러) 규모가 전년(-293억1000만달러)보다 커졌다. 철강, 화공제품을 중심으로 수출이 감소한 반면 승용차·선박 수입이 증가하면서 적자 폭이 확대됐다.

대일본 경상수지는 203억달러 적자로 전년(-179억7000만달러)보다 23억3000만달러 늘었다. 반도체 제조 장비 등의 수입이 늘며 상품수지가 115억3000만달러 적자를 보였고, 서비스수지도 여행수지 적자 증가로 51억7000만달러 적자였다.

반면 유럽연합(EU)과 거래에서는 244억2000만달러 흑자로 전년(222억2000만달러)보다 규모가 확대됐다. 동남아시아와 거래에서도 718억4000만달러 흑자를 기록해 전년(634억4000만달러)보다 규모를 늘렸다. 대중동 경상수지 적자(-679억6000만달러→-497억5000만달러) 규모는 줄었다. 국제 유가 하락으로 원유 등 원자재 수입이 줄면서다.

박 팀장은 “반도체 수출 호조세가 이어지고 있고, 반도체 주요 수출국 중 미국도 큰 부분을 차지하고 있어서 올해는 대미 경상수지 흑자 폭이 다시 커질 것으로 예상한다”며 “반도체 최대 수출 지역이 중국이기 때문에 대중 경상수지 적자 폭은 줄지 않을까 생각한다”고 말했다.