이지혜, 셋째 임신설에 입 열었다

가수 겸 방송인 이지혜가 셋째 임신설에 대해 해명했다.

이지혜는 18일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에서 가수 딘딘의 어머니가 직접 차린 전라도 30첩 반상을 공개했다.

이지혜는 "제가 딘딘이랑 엄청 친하다. 완전 베프다. 결혼 전엔 둘이 데이트도 했다"고 말했다.

그는 "방송도 둘이 같이 하고 그래서 평소에도 어머니가 딘딘을 어떻게 키웠는지가 궁금했다"고 했다.

이어 "무엇보다 딘딘 엄마가 한상 차림으로 유명하다고 했다"고 말했다.

그러면서 이지혜는 "밥상이 너무 기대되지만 살짝 걱정되는 부분이 있다"고 했다.

그는 "최근에 댓글에 난리가 났다"며 "매우 신경을 쓰고 있는 게 있는데 나보고 임신했냐고 하더라. 댓글에 셋째 임신설이 돌더라"고 말했다.

이지혜는 "(시장 가서 많은 먹은) 그날 배가 볼록 나왔더라. 원인이 내 뱃속에 독소가 있는 거 같다"고 했다.

그는 "독소 때문에 몸에 염증이 생겨서 얼굴도 붓고 때깔도 안 좋아지고. 그래서 내가 소화불량도 달고 산다"고 말했다.

<뉴시스>