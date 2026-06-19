이란군 "적들은 패배…과도한 요구하면 더 강력히 대응"

이란 이슬람혁명수비대 로고

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 효력이 개시된 가운데 이란 이슬람혁명수비대는 19일(현지시간) 성명을 내 상황에 따라 군사적으로 대응하겠다고 경고했다.



혁명수비대는 "침략자 적들이 이슬람 전사들이 이룩한 찬란한 영웅적 서사 앞에서 패배했다"며 "그들은 이란을 지도에서 지우고 석기시대로 되돌리겠다고 했지만 무기력하게 후퇴해 합의와 협상을 요청하고 애원하며 무릎을 꿇었다"고 주장했다.



이어 "약속을 저버리는 적들이 과거처럼 과도하게 요구하거나 이란 국민의 권리를 침해하면 지상, 해상, 공중 및 하이브리드 전쟁의 모든 영역에서 과거보다 더 강력히 대응해 더 큰 역사적 패배를 안겨줄 준비가 됐다"고 밝혔다.



이날 성명은 특히 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이를 수신자로 지정, 충성을 맹세하는 내용이 강조됐다.



또 "친애하는 국민과 이슬람 전사들(군부)은 산처럼 확고하게 그들의 정치가들을 지지하고 있다"고 언급, 미국과 본 협상을 앞둔 정부의 결정이 군부의 방향과 일치한다는 점을 부각했다.

<연합>