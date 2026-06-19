국힘, 하정우 AI전략위 부위원장설에 “회전문·측근 챙기기 인사”

국민의힘은 19일 대통령 직속 국가인공지능(AI)전략위원회 상근 부위원장에 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 유력 검토되는 것과 관련해 “낙선자 구제용 회전문 인사”라고 비판했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “청와대는 즉각 하 전 수석에 대한 검토를 철회하고, 진정으로 대한민국 AI 미래를 이끌 수 있는 참신하고 유능한 민간 전문가를 발탁하라”고 촉구했다.

하정우 전 청와대 AI미래기획수석. 연합뉴스

이날 정치권 등에 따르면 하 전 수석은 국가AI전략위원회 상근 부위원장 기용이 유력한 것으로 전해졌다. 전임인 임문영 전 부위원장은 광주 광산을 국회의원 보궐선거 출마를 위해 지난달 사퇴했으며, 해당 자리는 한 달 넘게 공석 상태다.

최 수석대변인은 “이재명 정권의 ‘돌려막기식 회전문 인사’가 끝내 국가의 미래가 걸린 핵심 전략 기구에까지 마수를 뻗치고 있다”라며 “여당 내부에서조차 ‘당장 선거에서 떨어진 사람을 바로 임명하는 것은 부담’, ‘회전문 인사라는 지적이 나오지 않겠느냐’는 자성과 우려가 터져 나오고 있다”고 꼬집었다. 하 전 수석은 AI미래기획수석에서 물러난 뒤 6·3 지방선거와 함께 치러진 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마했지만 낙선했다.

최 수석대변인은 “하 전 수석은 급할 때는 민주당 국회의원 후보로 출마했다가, 낙선하자마자 다시 민주당 지역위원장에 지원하고, 그것도 모자라 상근직인 국가AI전략위원회 부위원장 자리까지 탐내고 있다”며 “공직을 자신의 정치적 체급을 키우기 위한 ‘스펙 쌓기용 징검다리’로 여기는 이에게 국가의 미래가 걸린 AI 전략을 맡길 수는 없다”고 질타했다.

이어 “정권 입맛에 맞고 코드만 맞춘다면 ‘낙선 인사’의 잉크가 마르기도 전에 요직을 퍼주는 행태는 국가적 손실을 넘어 성실하게 연구와 산업 현장을 지키고 있는 수많은 진짜 전문가들에 대한 모독”이라며 “대통령이 여론의 비판에 귀를 닫은 채 하 전 수석의 임명을 강행한다면 민심을 거스르는 ‘회전문·측근 챙기기 인사’의 결정판으로 기록될 것”이라고 강조했다.