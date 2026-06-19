“멜로니, 사진 촬영 애원”…트럼프 발언에 이탈리아 폭발

방미 일정도 취소

도널드 트럼프 미국 대통령의 “조르자 멜로니 이탈리아 총리가 사진 촬영을 ‘애원’했다”는 발언이 양국 관계에 균열을 일으키고 있다.

19일(현지시간) 로이터·AFP 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이탈리아 민영 TV La7과의 인터뷰에서 “멜로니 총리가 나와 사진을 찍어달라고 애원했다”며 “찍어주지 않으려고 했지만 그녀가 안쓰러워서 찍어줬다”고 주장했다.

G7 정상회의 중 만난 트럼프 미국 대통령과 멜로니 이탈리아 총리. AFP연합

그러면서 “내가 대화를 해줘서 아마 기뻤을 것”이라며 “난 대화할 필요가 없었다”고도 말했다.

해당 매체에 따르면 트럼프 대통령은 먼저 기자에게 다가와 말을 건넸다. 다만 원본 음성이 아닌 더빙된 버전만 공개했다.

멜로니 총리는 이에 대해 “완전히 날조된 얘기”라며 노골적인 불쾌감을 드러냈다.

그는 “미국 대통령이 동맹국을 왜 이런 식으로 대하는지 모르겠다. 이번이 처음도 아니다”라며 “이탈리아는 누구에게도 애원하지 않는다”고 말했다. 그러면서 “서방과 미국의 적들에게 더 큰 관용을 베푸는 그가 실망스럽다”고 비판했다.

급기야 안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 예정된 방미 일정을 취소했다.

타야니 장관은 소셜미디어에 “트럼프 대통령이 한 발언은 이탈리아 전체를 모욕한 것”이라며 “트럼프 대통령이 역사적인 관계를 파괴하고 있다”고 썼다.

외교가에선 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 취임식에 유럽 정상 중 유일하게 참석할 만큼 두 사람이 돈독한 관계를 유지해왔다는 분석이 나온다. 하지만 최근 멜로니 총리가 트럼프 대통령의 교황 비판 발언을 공개적으로 비난하면서, 두 사람 사이가 급격히 소원해졌다는 관측이 제기된다.